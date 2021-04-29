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Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
29 апреля 2021, 07:50 • 173 • Политика
Невнятные угрозы президента США Джо Байдена в адрес России жители нашей страны встретили уже хохотом. Очередные "грозные" заявления уже настолько приелись русским, что вызывают лишь смех: "Мы вам верим, но… ".
Речь идёт о заявлении Байдена, который снова пригрозил нашей стране "последствиями" за якобы "вмешательство" в выборы в Штатах и кибератаки.
"Что касается России, я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия", - сказал он, отметив, что уже прямо и пропорционально отреагировал на якобы имевшее место вмешательство в выборы.
При этом Байден также добавил, что США и Россия могли бы сотрудничать в тех сферах, где пересекаются их интересы.
Русские уже оценили всю степень серьёзности очередной угрозы и ответили… смехом.
"Мы вам верим прям как в девяностые, но Петрова и Боширова в отставку не отправим", - смеётся пользователь Артем А.
"И, отвернувшись от микрофона, спросил Псаки: так, о чём это я?" - написал astra1300, намекнув на недавние провалы американского президента.
"Если не будет эскалации со стороны Москвы, эту эскалацию можно увидеть в чём угодно и тут же отказаться от переговоров. Штаты опять выворачивают, как им удобно", - констатирует пользователь Имя Фамилия.
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