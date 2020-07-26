Угрозу всей цивилизации нашли у берегов Антарктиды: Учёные бьют тревогу

На дне морского дна в Антарктике существует источник утечки метана. Об этом говорится в статье для научного журнала Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи обнаружили его во время экспедиции в пролив Макмердо, который находится в море Росса. Более того, микробное сообщество, которое должно поглощать метан, не успело адаптироваться к изменению условий за девять лет. Это беспокоит учёных, ибо они пока не понимают причин изменения поведения микроорганизмов.

У берегов Антарктиды находится четверть объёмов морского метана. Поэтому эксперты опасаются, что такой выброс может привести к сильному нагреванию атмосферы, что создаёт опасность для жизни на Земле.

Как сообщает телеканал "360", ранее профессор Лидского университета Эндрю Шепард рассказал, что за последние 28 лет Земля потеряла около четырёх триллионов тонн гренландского льда. Это эквивалентно повышению уровня Мирового океана на один сантиметр.

Если в 90-х годах прошлого века Гренландия теряла 33 миллиарда тонн льда ежегодно, то теперь цифры подскочили до 254 миллиардов тонн в год.

"С текущими тенденциями таяние льдов Гренландии приведёт к тому, что к концу столетия ежегодно от затопления будут страдать 400 миллионов человек по всей планете", - поведал эксперт.