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Угрозу "второго Перл-Харбора" для России расшифровал Рожин: "Есть вероятность силовой провокации"
22 декабря 2020, 17:20 • 151 • Политика
Угрозу "второго Перл-Харбора" для России расшифровал Борис Рожин. По его мнению, за провокационными заявлениями с Украины могут последовать попытки реальных действий. Однако это возможно лишь по отмашке Вашингтона: "Есть вероятность силовой провокации".
Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин оценил резкое заявление украинского политолога Зиновия Свереды, который призвал устроить для России "второй Перл-Харбор".
Ранее последний выразил мнение, что киевские власти должны разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса. В связи с этим Незалежная должна сформировать собственный план наступления и обороны, считает он.
Собеседник Царьграда обратил внимание, что подобная бравада со стороны украинских политиков и военных заметно усилилась, поскольку подобное высказывание далеко не единственное за последнее время.
Он также не исключил, что за этими заявлениями последуют и попытки реальных действий. Однако подобное возможно лишь с одобрения Вашингтона, добавил военный эксперт.
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