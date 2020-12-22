Угрозу "второго Перл-Харбора" для России расшифровал Рожин: "Есть вероятность силовой провокации"

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин оценил резкое заявление украинского политолога Зиновия Свереды, который призвал устроить для России "второй Перл-Харбор".

Ранее последний выразил мнение, что киевские власти должны разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса. В связи с этим Незалежная должна сформировать собственный план наступления и обороны, считает он.

Собеседник Царьграда обратил внимание, что подобная бравада со стороны украинских политиков и военных заметно усилилась, поскольку подобное высказывание далеко не единственное за последнее время.

Это либо подготовка к каким-то провокационным действиям, либо прощупывание почвы на предмет позиции команды избранного президента США Джо Байдена. Тем самым Киев также демонстрирует, что готов и дальше придерживаться жёсткой антироссийской позиции. Президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим лицам, которые, так или иначе, как-то связаны с его администрацией, необходимо показать свою решимость. Поэтому это прямое обращение, апелляция к определённым кругам американского политического истеблишмента, - считает Рожин.

Он также не исключил, что за этими заявлениями последуют и попытки реальных действий. Однако подобное возможно лишь с одобрения Вашингтона, добавил военный эксперт.