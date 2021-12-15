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Угрозу Псаки военными в Европе просчитал Рябков: Смысл не в помощи Украине

15 декабря 2021, 08:25  •  67 • Политика
Угрозу пресс-секретаря президента США Джен Псаки отправкой американских военных в Восточную Европу просчитал замглавы МИД России Сергей Рябков. Несмотря на упоминание Украины, дело не в помощи этой стране.
Ранее Псаки заявила о том, что Вашингтон изучает возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины.
По словам Рябкова, грозя американскими военными в Европе Псаки в первую очередь преследует цель разогреть "реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми".
Отметим, что слухи и голословные заявления о якобы "вторжении" России на Украине муссируются на Западе далеко не первый день. Однако, кроме голословных заявлений в местной прессе со ссылками на неназванные, сомнительные источники, больше ничего нет.

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