Угрозу Псаки военными в Европе просчитал Рябков: Смысл не в помощи Украине

Угрозу пресс-секретаря президента США Джен Псаки отправкой американских военных в Восточную Европу просчитал замглавы МИД России Сергей Рябков. Несмотря на упоминание Украины, дело не в помощи этой стране.

Ранее Псаки заявила о том, что Вашингтон изучает возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины.

По словам Рябкова, грозя американскими военными в Европе Псаки в первую очередь преследует цель разогреть "реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми".

Отметим, что слухи и голословные заявления о якобы "вторжении" России на Украине муссируются на Западе далеко не первый день. Однако, кроме голословных заявлений в местной прессе со ссылками на неназванные, сомнительные источники, больше ничего нет.