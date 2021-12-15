|
Угрозу Псаки военными в Европе просчитал Рябков: Смысл не в помощи Украине
15 декабря 2021, 08:25 • 67 • Политика
Угрозу пресс-секретаря президента США Джен Псаки отправкой американских военных в Восточную Европу просчитал замглавы МИД России Сергей Рябков. Несмотря на упоминание Украины, дело не в помощи этой стране.
Ранее Псаки заявила о том, что Вашингтон изучает возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины.
По словам Рябкова, грозя американскими военными в Европе Псаки в первую очередь преследует цель разогреть "реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми".
Отметим, что слухи и голословные заявления о якобы "вторжении" России на Украине муссируются на Западе далеко не первый день. Однако, кроме голословных заявлений в местной прессе со ссылками на неназванные, сомнительные источники, больше ничего нет.
Подпишитесь на нас
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 декабря 2021, 17:55
|
11 декабря 2021, 09:15
|
10 декабря 2021, 01:10
|
10 декабря 2021, 03:30
|
12 декабря 2021, 04:30
|
14 декабря 2021, 09:05
|
09 декабря 2021, 06:30