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Угрожающий Киркоров испугал Киев: "Единственная моя" увеличивает смертность..."
24 июня 2021, 10:35 • 200 • Политика
Филипп Киркоров внесён в список угроз национальной безопасности Украины. Как иронично отметил Илья Кива, это всё из-за того, что "Единственная моя" увеличивает смертность...
Угрозой национальной безопасности на Украине признан певец Филипп Киркоров. О решении сообщает Министерство культуры и информационной политики страны на официальном сайте.
Причины решения, связанного с Филиппом Киркоровым, не называются. Однако известно, что список периодически обновляется по запросу Службы безопасности Украины. Приказ по Филиппу Киркорову был выпущен 22 июня 2021 года, а письмо от безопасников пришло в министерство 11 июня.
Надо сказать, что в январе Филипп Киркоров нелестно отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском, отметив, что тот совершил предательство. Мол, раньше Киркоров и Зеленский делили сцену, а теперь некогда приятель не разрешает певцу въезжать на территорию Украины.
Иронично решение о включении Киркорова в списки оценил украинский политик, депутат Верховной рады Илья Кива:
"Бдительная СБУ: Филипп Киркоров несёт угрозу Украине, а его песня "Единственная моя" увеличивает смертность населения!"
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