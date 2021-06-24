Угрожающий Киркоров испугал Киев: "Единственная моя" увеличивает смертность..."

Филипп Киркоров внесён в список угроз национальной безопасности Украины. Как иронично отметил Илья Кива, это всё из-за того, что "Единственная моя" увеличивает смертность...

Угрозой национальной безопасности на Украине признан певец Филипп Киркоров. О решении сообщает Министерство культуры и информационной политики страны на официальном сайте.

Причины решения, связанного с Филиппом Киркоровым, не называются. Однако известно, что список периодически обновляется по запросу Службы безопасности Украины. Приказ по Филиппу Киркорову был выпущен 22 июня 2021 года, а письмо от безопасников пришло в министерство 11 июня.

Надо сказать, что в январе Филипп Киркоров нелестно отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском, отметив, что тот совершил предательство. Мол, раньше Киркоров и Зеленский делили сцену, а теперь некогда приятель не разрешает певцу въезжать на территорию Украины.

Иронично решение о включении Киркорова в списки оценил украинский политик, депутат Верховной рады Илья Кива:

"Бдительная СБУ: Филипп Киркоров несёт угрозу Украине, а его песня "Единственная моя" увеличивает смертность населения!"