Угрожающего ″Северному потоку - 2″ американского посла ″политически изолировали″ в Берлине - СМИ

Немецкие СМИ сообщают о том, что американский посол в Германии Ричард Гренелл, который позволил себе угрожающие высказывания в адрес местных компаний, участвующих в строительстве ″Северного потока - 2″, впал в немилость у политической элиты в Берлине. Его, как утверждает Der Spiegel, ″политически изолировали″.

Ранее СМИ сообщили о том, что американский посол в Германии Ричард Гренелл не только устно, но уже и письменно пригрозил немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода ″Северный поток - 2″, санкциями. Об этом сообщает Bild со ссылкой на письма угрожающего характера, которые были разосланы бизнесменам.

Другое издание - Der Spiegel - утверждает, что с момента вступления в должность посла США в Германии Гренелл настолько сильно пренебрег международной практикой и так активно пытался вмешиваться во внутренние дела ФРГ, что впал в немилость у местной политической элиты.

″Сейчас он политически изолирован в Берлине″, - утверждает издание.

Сейчас он вновь попытался давить на Германию, но уже через бизнесменов.

Согласно документам, на которые опирается Bild, Гренелл объяснил компаниям, участвующим в строительстве газопровода, что если они и дальше продолжат поддерживать подобные ″Северному потоку - 2″ проекты, то рискуют столкнуться с санкциями. В частности, речь идет еще об одном российском газовом проекте - ″Турецкий поток″.

По мнению американского посла, компании, поддерживающие эти проекты, ″подрывают безопасность Украины и Европы". Гренелл уверяет, что в этом случае ″возрастет риск интервенций со стороны России", а ″Киев потеряет свое значение в сфере политической безопасности″.

Неудивительно, что подобные письма в Германии расценили как шантаж. Хотя представитель американского посла уверяет, что это лишь ″политическая позиция Соединенных Штатов″.

"Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США", - цитирует издание ответ представителя американского дипломата.