Угрожавший России польский генерал слёг с коронавирусом: Учения НАТО под угрозой срыва

У командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики обнаружен коронавирус. Соответствующую информацию подтвердило Министерство национальной обороны Польши на своей странице в Twitter.

Сообщается, что инфекция была обнаружена у генерала после его поездки на военный совет в Германию. Все сопровождавшие его лица были изолированы во избежание возможного распространения болезни.

Командующий чувствует себя хорошо, - указано в сообщении.

Отметим, что заразившийся генерал грозил России наращиванием военной силы на восточном направлении. В свете его болезни крупномасштабные военные учения НАТО с участием польской армии теперь под вопросом.

Напомним, что согласно последним данным в Польше зафиксировано 20 подтверждённых случаев заражения китайским коронавирусом. Ещё 467 человек находятся под наблюдением в связи с подозрением на наличие заболевания. Кроме того, свыше тысячи человек находятся в условиях домашнего карантина.