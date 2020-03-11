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Угрожавший России польский генерал слёг с коронавирусом: Учения НАТО под угрозой срыва

11 марта 2020, 18:35  •  118 • Политика
Грозивший России командующий Вооружёнными силами Польши заразился коронавирусом после поездки на военный совет в Германию. Из-за его внезапной болезни крупномасштабные учения НАТО теперь под угрозой.
У командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики обнаружен коронавирус. Соответствующую информацию подтвердило Министерство национальной обороны Польши на своей странице в Twitter.
Сообщается, что инфекция была обнаружена у генерала после его поездки на военный совет в Германию. Все сопровождавшие его лица были изолированы во избежание возможного распространения болезни.
Командующий чувствует себя хорошо, - указано в сообщении.
Отметим, что заразившийся генерал грозил России наращиванием военной силы на восточном направлении. В свете его болезни крупномасштабные военные учения НАТО с участием польской армии теперь под вопросом.
Напомним, что согласно последним данным в Польше зафиксировано 20 подтверждённых случаев заражения китайским коронавирусом. Ещё 467 человек находятся под наблюдением в связи с подозрением на наличие заболевания. Кроме того, свыше тысячи человек находятся в условиях домашнего карантина.

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