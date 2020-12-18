Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу

Состоявшаяся в четверг пресс-конференция Путина стала первой за последние несколько лет, в которой не принял участие Цимбалюк. Сам он воспринял свой статус "персоны нон грата" с обидой и объяснил это тем, что президент России якобы испугался его "острых вопросов". Не имея возможности задать провокационный вопрос Путину, Цимбалюк решил переключиться на министра обороны Сергея Шойгу.

Он вспомнил интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором тот рассказал о своей беседе с Шойгу. По словам Цимбалюка, глава Минобороны РФ якобы пожаловался Лукашенко на большое число смертей во время боёв за Дебальцево. Напомним, что украинские войска тогда попали в "котёл" и лишь подписание Минских соглашений спасло Киев от окончательного военного разгрома.

Шойгу пожаловался, что там положили массу народа. Шойгу - министр обороны РФ, соответственно, ваш министр. В Донецке действует российский концлагерь, называется "Изоляция", - рассказал Цимбалюк порталу "Гордон".

Украинский журналист рассказал, какой он вопрос задал бы Путину, если бы появился на пресс-конференции. После этого он выдал целый абзац обвинений в "агрессии", который заканчивается словами: "Владимир Владимирович, объясните, где здесь внутренний конфликт?"

Отметим, что "острые вопросы", которыми так гордится Цимбалюк, давно уже превратились в шоу для украинских патриотов, которые каждый год обсуждают новые выпады своего соотечественника. Целью вопросов журналиста является не столько получение ответа, сколько выдвижение завуалированных обвинений. Такие небольшие манифесты он регулярно озвучивал в ходе пресс-конференций российского лидера.

В прошлом году Цимбалюк превзошёл себя, когда начал из зала угрожать Путину ввести украинские танки на Кубань. Правда, угроза в итоге привела к комичной ситуации. Президент России поинтересовался, какие именно танки Цимбалюк собрался перебрасывать в Краснодарский край. Тот с гордостью ответил, что основной танк Украины - производимый в Харькове Т-64. Тогда Путин напомнил, что Т-64 является машиной, разработанной и производимой в Советском Союзе, который так ненавидит Украина.