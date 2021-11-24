Угрожавший Путину танками украинский пропагандист может сесть за экстремизм

Угрожавший президенту России Владимиру Путину танками на Кубани украинский журналист Роман Цимбалюк может сесть за экстремизм. Провокационные высказывания скандального корреспондента наконец привлекли внимание прокуратуры.

Известная телеведущая Ольга Скабеева выложила в Telegram документ, в котором утверждается, что работающий в России корреспондент украинского портала УНИАН Роман Цимбалюк подозревается в экстремизме.

Направляется для рассмотрения заявление о возможном нарушении законодательства о противодействии экстремистской деятельности в связи с размещением Цимбалюком Р.В. информационных материалов в сети Интернет и по иным вопросам,

- говорится в тексте.

Документ подписан прокурором отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму А.Ю. Тарасовой прокуратуры Москвы.

Скриншот:Telegram/Skabeeva

Напомним, что Цимбалюк уже много лет работает в Москве, представляя украинское издание УНИАН. Он регулярно посещает брифинги министерства иностранных дел и ежегодные пресс-конференции президента России Владимира Путина, на которых задаёт вопросы прокурорского характера.

В частности, он интересовался у главы государства, как бы тот отнёсся к украинским танкам на Кубани, распространял слухи о том, что русским нечего есть, а также предупреждал Москву, что она "разбудила украинского зверя" и что пощады ждать не стоит. Кроме того, он называл русских - "народом с дополненной хромосомой". Журналисты в России уже неоднократно призывали власти депортировать украинского пропагандиста, но правоохранительные органы до недавнего времени спускали все выпады с рук.