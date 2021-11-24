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Угрожавший Путину танками украинский пропагандист может сесть за экстремизм

24 ноября 2021, 20:35  •  233 • Политика
Угрожавший президенту России Владимиру Путину танками на Кубани украинский журналист Роман Цимбалюк может сесть за экстремизм. Провокационные высказывания скандального корреспондента наконец привлекли внимание прокуратуры.
Известная телеведущая Ольга Скабеева выложила в Telegram документ, в котором утверждается, что работающий в России корреспондент украинского портала УНИАН Роман Цимбалюк подозревается в экстремизме.
Направляется для рассмотрения заявление о возможном нарушении законодательства о противодействии экстремистской деятельности в связи с размещением Цимбалюком Р.В. информационных материалов в сети Интернет и по иным вопросам,
- говорится в тексте.
Документ подписан прокурором отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму А.Ю. Тарасовой прокуратуры Москвы.
Скриншот:Telegram/Skabeeva
Напомним, что Цимбалюк уже много лет работает в Москве, представляя украинское издание УНИАН. Он регулярно посещает брифинги министерства иностранных дел и ежегодные пресс-конференции президента России Владимира Путина, на которых задаёт вопросы прокурорского характера.
В частности, он интересовался у главы государства, как бы тот отнёсся к украинским танкам на Кубани, распространял слухи о том, что русским нечего есть, а также предупреждал Москву, что она "разбудила украинского зверя" и что пощады ждать не стоит. Кроме того, он называл русских - "народом с дополненной хромосомой". Журналисты в России уже неоднократно призывали власти депортировать украинского пропагандиста, но правоохранительные органы до недавнего времени спускали все выпады с рук.

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