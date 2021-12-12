Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной пров...
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
Главная / Политика

Угрожавшая России "большая семерка" неспособна признать свои провалы на Украине - МИД

12 декабря 2021, 14:25  •  97 • Политика
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Кураторы Киева пытаются обвинить Москву в собственной "халтуре"
Представители "Большой семерки", призвавшие Российскую Федерацию и Украину к возвращению за стол переговоров, расписались в собственной неспособности признать ответственность за собственные ошибки. Такого мненния придерживается официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее представитель государственного департамента США сообщил журналистам, комментируя итоги первого дня встречи в Ливерпуле, что внешнеполитические ведомства G7 выразили единство по поводу последствий для России в случае ее "вторжения" на Украину. Группа семи обеспокоена активностью российских войск у украинских границ, однако Запад считает, что деэскалации можно добиться за счет дипломатического урегулирования ситуации и переговоров. В противном случае Москве грозят "огромные последствия".
По мнению Захаровой, тем самым коллективный Запад доказал, что не может взять на себя ответственность за допущенный провал. Под фиаско "семерки" представитель МИД подразумевает вмешательство во внутриукраинские дела, расколовшее в стране граждан, а также ручные процессы по смене местной власти, что вылилось в государственный переворот.
Более того, Запад исключил возможность прихода к власти тех украинцев, которые имеют иную точку зрения на происходящие внутри страны события. Вместе с тем заокеанские кураторы отказываются способствовать выполнению Киевом Минских договоренностей, а также переваливают на Москву ответственность за свою "халтуру".
"Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной", – указала Захарова.
Ранее в МИД отреагировали с иронией на слова Нуланд, заявившей о нежелании украинцев превращать свою страну в такие города, как "Свердловск или Екатеринбург".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



97
Источник
Похожие новости
12 декабря 2021, 02:45
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
12 декабря 2021, 01:00
Украина становится "взрывоопасной": Русские дипломаты указали на угрозу после намёка Лондона
12 декабря 2021, 04:30
Украинский посол преподал новому канцлеру ФРГ урок морали
12 декабря 2021, 04:30
Эксперт о "косноязычном" Байдене: Можно только позавидовать выдержке Путина
12 декабря 2021, 02:45
"Неприятно говорить, но...": Путин признался в работе таксистом
12 декабря 2021, 12:05
Имена двух преемников Путина прозвучали в одном интервью
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2021, 06:30
Почему Россия перемещает войска вдоль границы Украины? Посол поставил НАТО перед фактом
08 декабря 2021, 22:55
Как Путин отреагировал на угрозы Байдена на переговорах
11 декабря 2021, 04:00
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
11 декабря 2021, 07:30
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
11 декабря 2021, 09:15
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.