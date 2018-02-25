«Угрожать гораздо дешевле»: почему США не решаются на санкции против импортёров российского оружия

Вашингтон пригрозил санкциями странам, закупающим продукцию российского ОПК. В первую очередь речь идёт об Ираке, Турции и Саудовской Аравии. В Госдепе заявили, что не исключают соответствующих мер, предусмотренных законом «О противодействии противникам Америки». Тем не менее политологи уверены: ни на какие решительные шаги Соединённые Штаты не пойдут. Почему партнёрам России не стоит опасаться реальной конфронтации с Белым домом, выяснял RT.

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт ответила уклончиво на вопрос, планирует ли Вашингтон вводить санкции против Ирака из-за поставок Багдаду российских танков.

Не меньший интерес среди представителей СМИ вызвала и возможная реакция США на планируемые российско-иракские переговоры о передаче ближневосточному государству ЗРК С-400.

Журналисты вполне логично предположили, что Вашингтон мог бы наложить на Ирак ограничения в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), однако Науэрт заявила, что не знает, идёт ли в данном случае речь о завершённой сделке, и по этой причине не может дать комментарий.

«Мы взаимодействуем с правительствами по всему миру, в том числе с правительством Ирака по поводу закона CAATSA. Мы также информируем их о том, что их действия могут противоречить закону и иметь последствия», — сказала Науэрт.

«Теневое давление»

Глава Генерального штаба ВС Ирака Усман аль-Ганми ранее сообщал, что первая партия российских танков Т-90С уже доставлена в страну. Предполагается, что к концу апреля Багдад получит и остальные танки.

Кроме того, 19 февраля ближневосточное информагентство Al Sura сообщило об интересе иракского правительства к российским ЗРК С-400. Обсуждать возможный контракт якобы должны были прибывшие в Москву представители Минобороны Ирака. Однако 21 февраля посол Республики Ирак в РФ Хайдар Хади опроверг эти слухи.

Военно-техническое сотрудничество Ирака и России развивается достаточно активно — об этом ещё год назад заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Алексей Фролкин. Он отметил, что Москва готова обсуждать поставки Багдаду вооружений для всех родов войск.

Во время визита президента Ирака в Москву в 2012 году иракская сторона подписала с «Рособоронэкспортом» контракт на поставку Багдаду военной продукции на сумму $4,2 млрд. Речь шла прежде всего о вертолётах Ми-35М, Ми-28Н, а также тяжёлых транспортных вертолётах Ми-26. Кроме того, российская сторона обязалась передать иракским властям 42 зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь».

Сотрудничество Ирака и России в военно-технической сфере подкреплено давними традициями — в своё время большую часть иракского импорта вооружений обеспечивал именно СССР.

Танк Т-90

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Контракт на поставку бронетанковой техники Москва и Багдад заключили летом прошлого года. Соответствующее заявление для прессы сделал директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. Кроме того, в годовом отчёте «Уралвагонзавода» за 2016 год говорилось, что предприятие в 2017-м поставит 73 танка Т-90 иностранному контрагенту 368 — по Общероссийскому классификатору стран мира, этим номером обозначается Республика Ирак.

По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, Вашингтон пытался сорвать эту сделку в последний момент, но усилия США не увенчались успехом. На прямые же санкции против Ирака американская администрация, скорее всего, просто не решится, считает эксперт.

«Для Вашингтона введение сейчас санкций против Багдада стало бы очень болезненной историей: иракское правительство — один из важнейших союзников США на Ближнем Востоке, а также ключевой партнёр в борьбе, которую США якобы ведут против «Исламского государства»*, — пояснил в интервью RT Евстафьев.

Он добавил, что введение ограничений против Ирака означало бы, что «правительство страны, которое было одним из вернейших союзников Вашингтона, фактически контролировалось США, начинает выходить из-под американского влияния». Конфронтация с Ираком означала бы для Вашингтона крах всей его ближневосточной политики, поэтому американская администрация ограничится теневым давлением, считает эксперт.

«Наказание для России»

Россия занимает второе место в мире по объёмам экспортируемого оружия. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2016 году доля российских поставок на мировом рынке военно-технической продукции составила 23%, в то время как на американские оборонные компании пришлось 33% всех контрактов.

Как ранее отметил в интервью RT директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, в 2017 году Россия экспортировала продукции ВПК приблизительно на $15 млрд.

Вашингтон не преминул воспользоваться обострением политических противоречий с Москвой, чтобы попытаться потеснить российских производителей на международном рынке вооружений.

В марте прошлого года Белый дом ввёл санкции против восьми российских предприятий ВПК, включаяУльяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева, «Рособоронэкспорт», 150-й авиационный ремонтный завод и объединение «Авиаэкспорт». Для всех американских ведомств был введён двухлетний запрет на любые торговые отношения с перечисленными российскими предприятиями. Их США обвинили в нарушении американского закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. При этом никаких доказательств американцы так и не представили. Как отметила тогда представитель МИД РФ Мария Захарова, российской стороне эти санкции не принесли «никаких серьёзных проблем».

В августе 2017 года Дональд Трамп подписал специальный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), предостерегающий не только американские, но и зарубежные компании от сотрудничества с Россией в военно-технической сфере. За нарушение этих запретов Вашингтон может лимитировать поставки американской продукции, запретить выдачу виз США и наложить ряд ограничений в сфере кредитования.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал действия американской администрации как недобросовестную и нечистоплотную попытку вытеснить Россию с рынка вооружений. По сведениям главы МИД, параллельно Вашингтон прилагает усилия, чтобы отговорить латиноамериканские, азиатские и африканские страны от импорта российской военной техники.

«Мы удовлетворены тем, что ряд стран прекратили покупку российских материалов и товаров. Мы считаем, что нам удалось остановить транзакции на сумму более $3 млрд. Отмена этих сделок, по сути, является наказанием для России. Почему? Потому что это означает, что в российский бюджет поступает меньше денег», — заявила Хезер Науэрт 21 февраля, добавив, что «если что-то произойдёт» (подписание контрактов на поставки вооружений из России), США тотчас введут санкции.

«Нелепое положение»

Следует отметить, что Ирак не единственный союзник США, который закупает российское оружие. Продукция отечественного ОПК пользуется спросом в Турции и Саудовской Аравии.

Как сообщил в декабре прошлого года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, Анкара приобрела у Москвы четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 млрд, первые поставки намечены на 2020 год. Действия Турции возмутили Соединённые Штаты, которые рассчитывали продать ей свои ЗРК Patriot.

Осенью прошлого года Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках российских ЗРК С-400. Также Эр-Рияд выразил желание приобрести противотанковые ракетные комплексы Корнет-ЭМ, гранатомёты АГС-30 и другую оборонную продукцию. Комментируя эти соглашения, официальный представитель Пентагона заявил, что они «беспокоят» США.

Эксперты сходятся в мнении, что принятие закона, предусматривающего санкции против третьих стран за сотрудничество с Россией, было ошибкой американской стороны.

«Вряд ли США пойдут на повальное введение санкций против стран, закупающих российское оружие, — это было бы просто смешно, — отметил в интервью RT доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. — Все понимают, что если Штаты начнут санкционную войну с этими государствами, Вашингтон рискует поставить себя просто в нелепое положение».

По мнению эксперта, Белый дом постарается ограничиться угрозами, не применяя реальных санкций, так как они станут худшим вариантом в этой ситуации.

С точки зрения Евстафьева,рано или поздно закон CAATSA будет всё же задействован, в противном случае роль Белого дома станет совсем комичной.

«Преимущественно Штаты будут стараться действовать в обход этой нормы, ибо её применение будет означать, что ситуация совсем вышла из-под контроля. Ключевой элемент американской политики — использование пропаганды и политического давления. Принятие CAATSA позволило раскрутить пропагандистский маховик и напугать некоторых американских союзников. Однако американское руководство всё же не учло степень недовольства в мире политикой Вашингтона — здесь у американцев есть проблемы», — подытожил Евстафьев.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.