Угрожали детям: соперница Лукашенко на выборах вывезла семью в Европу

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/APA Picturedesk/www.globallookpress.com

В Белоруссии лицом протеста становится женщина

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская эвакуировала из страны двоих своих детей после того, как ей стали поступать угрозы. Профессиональная переводчица может оказаться настоящей проблемой для действующего главы государства Александра Лукашенко и его сильным конкурентом на предстоящих 9 августа выборах на высший пост в стране. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

По данным издания, на митинг в свою поддержку в качестве кандидата она собрала в Минске около десяти тысяч человек. Тихановская пыталась донести до белорусов мысль, что одержать победу над бацькой вполне реально, главное – защитить голоса избирателей на выборах.

Между тем, по ее словам, еще до начала регистрации кандидатов, от нее требовали отказаться от участия в выборном процессе и угрожали изъять 4-летнюю дочь и 10-летнего сына. И это в то время, как ее муж уже находится в СИЗО. Оппозиционерка не испугалась. Но сегодня стало известно, что Тихановской помогли вывезти детей в одну из стран ЕС.

По мнению политолога Андрея Суздальцева, она может стать серьезной проблемой для Александра Григорьевича, который идет на шестой срок управления страной. Эксперт напомнил, что Лукашенко регулярно говорит о том, что женщина не в состоянии руководить государством. Так, на днях он в очередной раз заявил, что необходимо запретить избираться президентом всем, кто не проходил службу в армии.

"Тем самым он хочет исключить из числа своих конкурентов женщин. У Лукашенко всегда была хорошая интуиция, и сейчас он понимает, откуда исходит главная опасность для его шестого президентского срока", – сказал в комментарии Суздальцев.

Отмечается, что уже сейчас Тихановская становится лидером протестного движения в Белоруссии. И это будет большой проблемой для бацьки. Впрочем, говорится в статье, переводчица может быть не реальным оппозиционером, а таким местным "попом Гапоном" – КГБ с ее помощью просто на нынешних акциях и митингах будет вычислять особо рьяных активистов, чтобы после оглашения итогов выборов знать, кого задерживать в ходе протестов.

