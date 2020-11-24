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«Угрожал убийством»: захвативший шестерых детей в петербургской квартире мужчина добровольно сдался

24 ноября 2020, 21:55  •  54 • В России
38-летний мужчина, захвативший своих шестерых детей в заложники в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сдался полиции. Перед тем как запереться с детьми в квартире, он выгнал из дома жену, заподозрив её в измене. Теперь в мотивах его действий будут разбираться следователи и врачи: мужчина стоит на учёте у психиатра, две недели назад ему уже оказывалась психиатрическая помощь.
 
Сотрудник полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире © Валентин Егоршин/РИА Новости
 

38-летний мужчина, несколько часов удерживавший в заложниках шестерых детей в одной из квартир Колпинского района Санкт-Петербурга, после длительных переговоров сдался полицейским. Никто из заложников не пострадал.

Тревожный звонок

Сообщение о захвате заложников в доме №73 по Пролетарской улице в петербургском районе Колпино, по данным МВД, поступило в 12:12. Женщина сообщила, что муж утром выгнал её из дома, заперся в квартире и угрожает зарезать находящихся в квартире шестерых детей в возрасте от 3 до 15 лет.

«В правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратилась  34-летняя местная жительница с заявлением о том, что 38-летний сожитель не пускает её в квартиру, расположенную в одном из домов на Пролетарской улице, где находятся шесть детей, угрожая ей и им убийством».

Захватчиком, по данным СМИ, оказался 38-летний Денис Бельтюков, который в момент скандала находился в состоянии опьянения. Известно, что около двух лет назад семья переехала в Петербург из Архангельска.  

После того как на место прибыли силовики, Бельтюков стал кричать в окно, что всех убьёт, и угрожал ножом. В ходе переговоров он требовал вернуть ему супругу, которую сам же выгнал утром. Однако женщина, опасаясь расправы, заходить в квартиру не спешила. 

Как рассказала RT сестра Ольги Надежда, с Денисом они фактически живут в браке давно, но оформили отношения около двух лет назад. «Из шести детей общих у них трое, им от трёх до шести лет где-то», — рассказала она.

По данным СМИ, Бельтюков состоял на учёте у психиатров.

«Две недели назад у отца уже было пограничное состояние. Специалисты сопроводили его в медучреждение, где были даны указания по приёму препаратов. Принимал он или не принимал, не знаем. Сейчас на месте спецназ, глава администрации», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации района.

Кроме того, в администрации района отметили, что дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи и получали помощь как малообеспеченные.

То же издание позже уточнило, что проблемы с головой были вызваны длительным потреблением алкоголя, а за помощью к медикам обратилась жена Бельтюкова.

Сестра Ольги, в свою очередь, рассказала RT, что никогда не слышала о психических проблемах Дениса и затруднилась предположить, чем может быть мотивирован его поступок.

«Я вживую Дениса видела всего несколько раз, общалась с Ольгой, но вроде как всё хорошо было, ничего такого она не рассказывала», — заявила она.

У многодетного семейства были финансовые проблемы. Об этом рассказали журналистам и соседи супругов, это подтверждается и данными архангельских судебных приставов.

В базе данных ФСПП есть информация о нескольких исполнительных производствах в отношении Дениса Бельтюкова. Общая сумма задолженностей составляет около 250 тыс. рублей.

У его жены Ольги также есть задолженности, но на меньшую сумму. 

По словам Надежды, в последнее время Денис зарабатывал на жизнь строительными работами, делал ремонты квартир.

«Ольга даже с ним на его работу ездила, говорила, мол, для контроля. Он мог напиться там или пропустить работу. В Архангельске он ничем не толком занимался, здесь он не работал, но, как переехали в Колпино, вроде сразу стал постоянно трудиться: сначала на заводе каком-то, потом вот ремонты», — поведала Надежда.

«Ушла гулять с этим Серёжей»

Мотивом для отчаянного поступка послужила ревность из-за якобы имевшей место измены жены. Об этом заявил сам Бельтюков, когда с ним, уже после начала полицейской спецоперации, связались журналисты «КП».

«Я летом уезжал в Архангельск, а она оставила дома шестерых детей и ушла гулять с подругой и этим Серёжей. Я по геотегам всё понял. В гостиницу с ним ездила. Я в соцсетях потом смотрел. Поэтому её и выгнал. А мне теперь всё, конец. Или в дурку, или в тюрьму», — заявил он. 

Бельтюков подчеркнул, что не собирается причинять вреда детям. Также он отметил, что в квартире уже отключён газ, в связи с чем он с детьми не может приготовить еду. 

Прокомментировал он и свои проблемы с психикой. «Я к психиатру ходил. Какую-то фигню мне дали, я день сходил и перестал. Что мне теперь? В тюрьму я не хочу, а в дурке «заколют». Что мне теперь делать? Всё. Сам дурак», — заявил захватчик.

Мирная развязка

В конечном итоге после длительных переговоров он согласился выйти из квартиры. Решающим оказался разговор с прокурором района Игорем Ивкиным, после чего Бельтюков отпустил детей и сдался. 

В отношении задержанного региональное управление СК возбудило уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Если Бельтюкова признают вменяемым, ему по данной статье грозит лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Как сообщили в СК, сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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