Угрожал изнасиловать и натравить питбультерьеров: Обидчик Греты Тунберг отделался условным сроком

Шведский суд приговорил к условному сроку 40-летнего мужчину, рассылавшего угрозы Грете Тунберг и её матери Малене Эрнман. Об этом сообщили местные СМИ.

Злоумышленник отправил письма в марте и апреле 2019 года. В частности, он угрожал изнасиловать девочку и натравить на неё питбультерьеров, застрелить из винтовки и так далее. Он также обещал убить оперную певицу Эрнман, если Грета не скажет, что полёты на самолётах не вредят климату.

Именно мать девочки открывала первые письма. Позднее она отправляла их сразу в полицию после получения. Отмечается, что мужчина располагал детальной информацией о жертвах.

На допросах задержанный мужчина заявил о том, что не планировал совершать преступления, но пытался заставить Тунберг перестать светиться в СМИ слишком часто.

В итоге суд приговорил обвиняемого к девяти месяцам лишения свободы условно, а также к 200 часам общественных работ, передаёт Katrineholms-Kuriren.