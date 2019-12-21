Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В партии Порошенко заявили об обысках ГБР в офисе политсилы
Путин рассказал о своем отношении к резолюции Европарламента по Второй мировой в...
"А могли бы и сбить": Американский самолёт-разведчик три часа подгляды...
"Мы не племенное государство": Эрдоган пообещал США отомстить за санкц...
Главная / В мире

Угрожал изнасиловать и натравить питбультерьеров: Обидчик Греты Тунберг отделался условным сроком

21 декабря 2019, 01:39  •  74 • В мире
Обидчик Греты Тунберг отделался условным сроком, хотя он и угрожал изнасиловать девочку и натравить на неё собак.
Шведский суд приговорил к условному сроку 40-летнего мужчину, рассылавшего угрозы Грете Тунберг и её матери Малене Эрнман. Об этом сообщили местные СМИ.
Злоумышленник отправил письма в марте и апреле 2019 года. В частности, он угрожал изнасиловать девочку и натравить на неё питбультерьеров, застрелить из винтовки и так далее. Он также обещал убить оперную певицу Эрнман, если Грета не скажет, что полёты на самолётах не вредят климату.
Именно мать девочки открывала первые письма. Позднее она отправляла их сразу в полицию после получения. Отмечается, что мужчина располагал детальной информацией о жертвах.
На допросах задержанный мужчина заявил о том, что не планировал совершать преступления, но пытался заставить Тунберг перестать светиться в СМИ слишком часто.
В итоге суд приговорил обвиняемого к девяти месяцам лишения свободы условно, а также к 200 часам общественных работ, передаёт Katrineholms-Kuriren.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
20 декабря 2019, 22:24
Шотландия подала заявку на независимость
21 декабря 2019, 01:39
"Будем работать над решением проблемы": Дипломаты России и Израиля обсудили инциденты с задержанием туристов
20 декабря 2019, 15:39
«Антиамериканские настроения будут расти»: как угроза санкций из-за «Северного потока — 2» влияет на отношения ФРГ и США
20 декабря 2019, 22:09
В ожидании брексита: к чему приведёт новая попытка Шотландии добиться независимости
20 декабря 2019, 12:24
«У них нет никаких доказательств»: Трамп потребовал немедленно передать дело об импичменте в сенат
21 декабря 2019, 01:24
Цифровое противостояние: почему США выступают против резолюции России по борьбе с киберпреступностью
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2019, 10:24
"Мощнее, жёстче и гораздо опытнее": Соловьёв назвал реального правителя Украины
20 декабря 2019, 02:54
Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса Цимбалюка
14 декабря 2019, 15:28
Речь гостя об отношении Зеленского К ДОНБАССУ поразила СОЛОВЬЕВА! Замер весь зал!
19 декабря 2019, 17:09
Путин шуткой заставил весь зал смеяться над украинским журналистом Цимбалюком. А после дал шанс
16 декабря 2019, 11:09
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
16 декабря 2019, 17:39
"Эффективнее любой ракеты или бомбы": Кто "довел до истерики все украинские спецслужбы"?
15 декабря 2019, 05:54
Президенты-грубияны: Кто не умеет держать себя в руках
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.