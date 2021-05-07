Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он&qu...
Небензя одним фактом объяснил нежелание Запада слышать правду о неонацизме на Ук...
Блинкен обратился к России после визита в Киев
Главная / Политика

Угрожает сильнее России и Китая: Немцы указали на Вашингтон

07 мая 2021, 05:40  •  28 • Политика
Согласно опросу журнала Spiegel, более 30% немцев считают США большей угрозой для Германии, нежели Россия и Китай. Более того, более половины опрошенных уверены, что Вашингтон оказывает отрицательное влияние на мировую демократию.
Жители Германии считают, что США оказывают негативное негативное влияние на мировую демократию, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные журналом Spiegel.
В исследовании говорится, что многие немцы критически относятся к политике Вашингтона, несмотря на симпатию к президенту Джо Байдену. В частности, более трети респондентов (36%) считают, что влияние Соединенных Штатов угрожает немецкой демократии сильнее, чем действия Китая (33%) или России (29%).
При этом чуть больше половины жителей Германии (51%) сочли влияние США на мировую демократию скорее отрицательным, около трети опрошенных (32%) — положительным.
В числе наибольших угроз для демократии жители Германии назвали экономическое неравенство (49%), влияние крупных технологических компаний (46%) и ограничение свободы слова (40%). По словам директора "Альянса демократий" Йонаса Парелло-Плезнера, причиной снижения доверия к США со стороны европейских партнеров стали действия Дональда Трампа во время его президентства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
06 мая 2021, 20:30
Озвучен "инсайд" по саммиту с Путиным: "Байдену, видимо, будет неприятно"
06 мая 2021, 20:30
Кадырова напрямую спросили о президентских амбициях. Он выдал ответ в превосходной степени
06 мая 2021, 18:40
Захарова шуткой подтвердила слова Зеленского о вездесущих русских
06 мая 2021, 22:20
"Мрачный момент" для Блинкена вызвал у военкора очевидный вопрос
06 мая 2021, 20:30
Премьер Чехии призвал разрядить обстановку в отношениях с Москвой
07 мая 2021, 00:10
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из КНР
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2021, 07:30
"Неправильное испытание": В США обсуждают неудавшийся запуск "Калибра"
01 мая 2021, 11:10
Виктор Баранец раскрыл военную тайну США: "Сейчас я скажу то, что никому не говорил"
04 мая 2021, 20:45
Дипломатическая "бомба" Путина сработала в Париже: Вызван посол
30 апреля 2021, 06:45
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ответим"
05 мая 2021, 02:15
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
02 мая 2021, 09:10
Зеленский поставил Запад на место, забрав под себя добычу углеводородов
01 мая 2021, 01:55
«Я не буду защищать США с оружием в руках»: химик Артём Оганов о возвращении в Россию, молодых учёных и Сколтехе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.