Угрожает сильнее России и Китая: Немцы указали на Вашингтон

Согласно опросу журнала Spiegel, более 30% немцев считают США большей угрозой для Германии, нежели Россия и Китай. Более того, более половины опрошенных уверены, что Вашингтон оказывает отрицательное влияние на мировую демократию.

Жители Германии считают, что США оказывают негативное негативное влияние на мировую демократию, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные журналом Spiegel.

В исследовании говорится, что многие немцы критически относятся к политике Вашингтона, несмотря на симпатию к президенту Джо Байдену. В частности, более трети респондентов (36%) считают, что влияние Соединенных Штатов угрожает немецкой демократии сильнее, чем действия Китая (33%) или России (29%).

При этом чуть больше половины жителей Германии (51%) сочли влияние США на мировую демократию скорее отрицательным, около трети опрошенных (32%) — положительным.

В числе наибольших угроз для демократии жители Германии назвали экономическое неравенство (49%), влияние крупных технологических компаний (46%) и ограничение свободы слова (40%). По словам директора "Альянса демократий" Йонаса Парелло-Плезнера, причиной снижения доверия к США со стороны европейских партнеров стали действия Дональда Трампа во время его президентства.