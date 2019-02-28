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Угроза жизненным интересам США: Более половины американцев опасаются мощи России - опрос
28 февраля 2019, 00:39 • 76 • Политика
Более половины американцев - а именно 52% опрошенных - опасаются военной мощи России и считают нашу страну угрозой для жизненно важных интересов США. На это указывают итоги опроса, проведённого специалистами социологической службы Gallup.
Отметим, что динамика, проявляющая себя в опросах подобного рода, указывает, что данная цифра увеличивается год от года. Так, к примеру, в 2016 году в российской военной мощи видели угрозу 39% всех опрошенных американцев.
Ещё ранее, в 2004 году, - всего 18%. Также отметим, что сторонники Демократической партии США опасаются России более, чем их сограждане-республиканцы.
Так, опасения по поводу российской военной мощи выразило 65% участвующих в опросе демократов и только 46% республиканцев.
Также итоги опроса указывают, что 32% американцев считают Россию основным противником своей страны на международной арене.
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