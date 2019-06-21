Угроза «югославского сценария»: на Украине оценили возможные последствия потери газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко выразил мнение, что потеря газотранспортной системы (ГТС) может обернуться для страны катастрофой вплоть до «югославского сценария». Политик предостерёг власти от передачи активов ГТС иностранным инвесторам. На этом фоне лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что сейчас на Украине осуществляется афера по передаче газотранспортной системы в негосударственное управление. Эксперты отмечают, что подобная риторика во многом связана с грядущими парламентскими выборами. Аналитики считают, что продажа ГТС зарубежным инвесторам вряд ли возможна из-за связанных с ней рисков и проблем.

Украине может грозить «югославский сценарий», если Киев лишится газотранспортной системы или она окажется в частных руках. Такое мнение выразил Евгений Червоненко, который в 2005 году занимал пост министра транспорта и связи Украины в кабинете Юлии Тимошенко.

«В этом году у нас вызовы, после которых мы можем «разорваться» 1 сентября не только полным дефолтом. У нас в этом году $16 млрд выплат и судьба трубы. Не хочу быть плохим пророком, но если мы потеряем трубу или она перейдёт какому-то заинтересованному иностранному инвестору, нас ждёт «югославский вариант». Мы не позволим», — заявил политик в эфире телеканала NewsOne.

Его опасения связаны, в частности, с сомнениями относительно того, что новый состав украинского парламента, который будет избран через месяц, сумеет справиться со сложной экономической ситуацией в стране из-за непрофессионализма будущих депутатов и их неподготовленности к большой политике, «где цена — жизнь людей».

«Мы ему (Зеленскому. — RT) будем говорить правду в глаза. Потому что за всем этим креативом, борьбой рейтингов моя страна летит в пропасть», — отметил Червоненко, также призвавший главу государства начать переговоры с Россией.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что вопрос транзита газа через территорию Украины является важным для экономики страны.

«Если пропадёт транзит, мы потеряем $3 млрд в год. Также, если уменьшится подача газа, есть вероятность того, что ГТС может вообще перестать функционировать», — подчеркнула Мендель.

Стоит отметить, что в пятницу, 21 июня, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции в Киеве заявила, что сейчас Украина подходит к заключительному этапу аферы по лишению страны газотранспортной системы.

«Сейчас на Украине осуществляется афера глобального масштаба. Нашу ГТС абсолютно бесплатно, не решая никаких вопросов относительно её загрузки дополнительным природным газом, передают неизвестно кому в непонятно какое управление», — заявила Тимошенко.

По её словам, за этими действиями стоят бывший президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, которые подписали документы о передаче созданному в 2016 году ПАО «Магистральные газопроводы Украины» всего имущества ГТС, включая хранилища газа. Тимошенко подчеркнула, что эта компания полностью выводится из системы управления государства.

При этом сам Гройсман опроверг обвинения в подготовке к приватизации ГТС.

«Однозначно: украинская газотранспортная система не может быть приватизирована. Наше правительство чётко это понимает. Разговоры о приватизации — ложь некоторых политиканов. Правительство не принимало таких решений. Наша ГТС — это собственность государства и украинского народа», — указал он в своём Twitter.

Reuters

© Gleb Garanich

На прошлой неделе действующий оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» опубликовал предупреждение, что в связи с дефицитом средств компания не может вовремя рассчитываться по закупкам газа для собственных производственно-технических нужд. Из-за этого некоторые поставщики отказываются поставлять «Укртрансгазу» объёмы голубого топлива, определённые действующими контрактами.

Компания проинформировала СНБО Украины и другие компетентные органы о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации, так как остаточных объёмов газа вполне хватает для обеспечения работы ГТС до 24 июня. Ведутся переговоры с кредиторами, включая «Нафтогаз», о реструктуризации задолженности.

В сообщении «Укртрансгаза» отмечается, что ситуация ухудшается из-за принятых в конце 2018 года «экономически необоснованных временных тарифов» для оператора ГТС, а также из-за проблемы несанкционированного отбора газа из ГТС. Региональные операторы практикуют нерегламентированный отбор газа из ГТС, в том числе для собственных производственно-технических нужд, и не рассчитываются за него.

Аналогичную оценку «Укртрансгаз» дал и в свежем отчёте, заявив об угрозе остановки прокачки газа по ГТС из-за недостаточного запаса голубого топлива в подземных хранилищах оператора.

По словам политолога и экономиста Александра Дудчака, газотранспортная система Украины важна как существенный источник валютных поступлений в казну за транзит газа, которые не прекращались, даже невзирая на ухудшение отношений с Россией. При этом он усомнился в том, что ГТС на данном этапе может быть продана внешнему инвестору, прежде всего из-за рисков и проблем, с которыми связан этот актив.

Собеседник RT отметил, что значительную часть существующих проблем можно было бы разрешить, восстановив отношения с Россией. Однако команда нового президента пока не готова к этому и неизвестно, как будет действовать новый парламент.

«Частично вопрос можно было бы решить за столом переговоров, если бы «Газпром» и «Нафтогаз» нашли наконец общий язык. Скорее всего, транзит продолжится, несмотря на все имеющиеся проблемы, и даже строительство «Северного потока — 2», «Южного потока» не означает прекращение транзита через Украину. Просто будет меньший объём», — полагает Дудчак.

Reuters

© Gleb Garanich

Комментируя последние заявления Юлии Тимошенко, эксперт выразил мнение, что лидер «Батькивщины» использует эту проблему для самопиара в преддверии парламентских выборов и потому говорит об инициировании уголовных дел против виновных в доведении до банкротства украинской ГТС.

«Говорить о том, что это приведёт к «балканизации» Украины, сложно. Украина и так уже сплошные Балканы. Страна и так расчленена, происходят этнические чистки, проблемы пытаются решать так же, как их решали хорваты в Сербской Краине», — отметил Дудчак.

Он назвал непростой проблему украинских кредитов. Согласно апрельской оценке Минфина Украины, страна должна в 2019 году выплатить 461 млрд грн. ($17,5 млрд) на обслуживание внешнего и внутреннего долга. Эксперт полагает, что Международный валютный фонд (МВФ) в конечном счёте выделит средства на погашение части долга, однако такая практика не является решением проблемы.

«Украина сейчас кредитуется, размещая всякие евробонды под высокие проценты. Будет занимать. Условия, на которых она сейчас делает заимствования, весьма невыгодные, но деваться некуда. Высока вероятность того, что всё-таки примут закон, разрешающий продавать землю, и этим будут расплачиваться», — добавил специалист.

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в разговоре с RT напомнил, что в последнее время в стране витает идея передать ГТС американской компании или консорциуму американских и европейских компаний. При таком развитии событий Вашингтон сможет влиять на поставки газа из России в Европу и, обладая определёнными рычагами давления, обязать ту же Германию покупать часть газа у США.

«Если мы говорим про выборы и Зеленского, не исключено, что он получит большинство в Верховной раде. Не исключена и ситуация, что там будет очень много новых, но очень странных людей. И тогда эта идея передачи ГТС американцам может быть реализована», — предположил эксперт.

«Там может быть много странных депутатов, которые будут голосовать не с точки зрения экономики, а с точки зрения амбиций, политики и так далее», — сказал Охрименко.

Он также отметил, что если в Раде сформируется антироссийская группировка, то аналогичный вектор будет иметь и правительство, которое или не будет вести переговоры о продлении контракта на транзит газа, или провалит их.

«Не исключена ситуация, что договора не будет. Зеленский уже говорил, что договор не нужен, и ГТС будет работать, скажем так, без договора», — напомнил эксперт, добавив, что «югославский вариант» на Украине «абсолютно нереален».