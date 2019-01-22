«Угроза взрыва на обоих судах»: как проходит поисковая операция после ЧП в Керченском проливе

Спасательная операция у берегов Крыма переведена в разряд поисковой. Как сообщили в Росморречфлоте, из-за низкой температуры воды шансов найти живых моряков с судов «Маэстро» и «Канди», на которых 21 января произошёл пожар, не осталось. По последним данным, накануне удалось спасти 12 человек, остальные погибли или числятся пропавшими без вести. Огонь пока не потушен, спасатели ожидают выгорания сжиженного природного газа, который перевозили суда.

В районе Керченского пролива, где в понедельник загорелись два иностранных танкера — «Маэстро» и «Канди» — продолжают работать спасатели. Поиск пропавших моряков длился всю ночь. В районе ЧП курсировали пять спасательных судов. С утра к операции подключился вертолёт Ми-8.

Операция перешла из стадии спасательной в поисковую. В Росморречфлоте пояснили, что формат операции был изменён «из-за отсутствия надежды найти живых». Температура воды в районе Керчи во вторник не превышает +4 °С.

«По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую», — заявил представитель ведомства.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил ТАСС, что в результате пожара на двух судах погибли 14 моряков. Об этом в 09:00 мск ему доложил министр чрезвычайных ситуаций Крыма. По последним данным Росморречфлота, на обоих судах находились 32 человека, 12 из них спасены. В ведомстве заявили, что погибшие были гражданами Индии и Турции: 11 тел подняты на борт, ещё девять человек числятся пропавшими без вести.

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Личности двух погибших моряков установлены, оба — граждане Индии, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Николай Деркач сообщил, что жизни спасённых моряков ничего не угрожает. При этом пока их не удалось доставить в больницу из-за сложных погодных условий.

«Пока никого в порт Керчи не доставили. Мы ждем и находимся в полной готовности. Нам говорят, что среди выживших моряков в крайне тяжёлом состоянии нет, в основном тяжёлой и средней тяжести. Деталей не знаем, потому что это всё в телефонном режиме», — пояснил Деркач РИА Новости, добавив, что медики готовы в любую минуту разместить пострадавших в крымских больницах.

По данным на 10:00 мск, спасённых моряков не смогли доставить в больницу Керчи из-за непогоды.

Угроза нового взрыва

В Новороссийском командно-спасательном центре сообщили, что спасатели пока не тушат пожар на судах, так как ожидают полного выгорания сжиженного природного газа.

«Горение продолжается», — заявили в пресс-службе Росморречфлота.

Оба танкера находятся на плаву. Сохраняется опасность повторного взрыва. Как сообщил представитель Новороссийского морского спасательно-координационного центра агентству для контроля ситуации, на место происшествия направлен отдельный корабль.

«Аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов» выдвинулось к горящим судам для контроля и охлаждения. Угроза взрыва есть на обоих судах — там сжиженный газ», — уточнил собеседник «Интерфакса».

В Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы сообщили, что судно «Маэстро» сильно наклонилось на левый борт, «Канди» находится в более стабильном положении.

«У «Маэстро» есть опасный крен на левый борт, он составляет 35 градусов. У «Канди» крен стабильный, около 20 градусов», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Экологи, со своей стороны, предупреждают, что если в результате пожара в Керченском проливе произойдёт разлив мазута или нефти, окружающей среде будет нанесён значительный ущерб. В первую очередь пострадают морские птицы и млекопитающие.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, ЧП произошло за пределами территориальных вод России.

«Это произошло за пределами территориальных вод — 15 миль южнее мыса Такиль Керченского берега. Это нейтральные или международные воды. Если быть точным, это за пределами территориальных вод в экономической зоне России, но это открытые воды для международного судоходства», — пояснили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

В то же время в Морском спасательном координационном центре порта Новороссийск заявили, что пожар на судах произошёл в территориальных водах.

«В территориальных водах произошло (ЧП. — RT). Перед проходом в Керченский пролив», — приводит РИА Новости слова представителя центра.

Причины возгорания

По предварительной информации, во время передачи топлива с одного судна на другое произошёл взрыв. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, остановка судов в акватории Чёрного моря была нелегальной, а причиной взрыва могло послужить «нарушение техники безопасности».

В Росморречфлоте заявили, что не знают о причине стоянки судов.

«У нас нет данных, легальная или нелегальная стоянка. Если два суда одного судовладельца занимаются какими-то операциями, перекачка это была или обмен посланиями или букетами, мы не знаем. Они находились рядом, когда на одном из них произошёл взрыв или возгорание, которое перекинулось на другое судно. Чем именно они занимались, трудно сказать, возможно, была перекачка, не знаю», — подчеркнул представитель ведомства.

Власти Крыма также пока не комментируют произошедшее.

«О причинах произошедшего ничего сказать не могу», — заявил ТАСС глава Крыма Сергей Аксёнов.