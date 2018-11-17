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«Угроза всей Европе»: Госсекретарь США Помпео связался с Финляндией из-за «российских глушилок» GPS

17 ноября 2018, 04:54  •  25 • Политика
Госдепартамент США официально объявил, что Россия представляет опасность для США и Европы. Такое заявление сделано после сбоя GPS во время недавних учений НАТО в Норвегии.
США продолжает раскручивать скандал вокруг «российских глушилок» GPS, которые якобы использовала наша страна против оборудования НАТО при учениях «Единый трезубец», проходивших в Норвегии. Стало известно, что этим вопросом заинтересовался госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео созвонился с одной из стран, которые обвиняют Россию в использовании глушилок во время учений НАТО. Офис Помпео распространил информацию о его разговоре с главой МИД Финляндии Тимо Сойни. Помпео и Сойни обсуждали «вызовы со стороны России», связанные с перебоями в работе GPS.
Также жесткое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. По ее словам, Россия представляет опасность для США и Европы.
«Стороны обсудили взгляды на те вызовы, которые Россия представляет для безопасности США и Европы, безопасность в Балтийском регионе и важность продолжения сотрудничества в области безопасности и обороны между США и Финляндией», - говорится в тексте.

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