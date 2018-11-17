«Угроза всей Европе»: Госсекретарь США Помпео связался с Финляндией из-за «российских глушилок» GPS

Госдепартамент США официально объявил, что Россия представляет опасность для США и Европы. Такое заявление сделано после сбоя GPS во время недавних учений НАТО в Норвегии.

США продолжает раскручивать скандал вокруг «российских глушилок» GPS, которые якобы использовала наша страна против оборудования НАТО при учениях «Единый трезубец», проходивших в Норвегии. Стало известно, что этим вопросом заинтересовался госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео созвонился с одной из стран, которые обвиняют Россию в использовании глушилок во время учений НАТО. Офис Помпео распространил информацию о его разговоре с главой МИД Финляндии Тимо Сойни. Помпео и Сойни обсуждали «вызовы со стороны России», связанные с перебоями в работе GPS.

Также жесткое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. По ее словам, Россия представляет опасность для США и Европы.

«Стороны обсудили взгляды на те вызовы, которые Россия представляет для безопасности США и Европы, безопасность в Балтийском регионе и важность продолжения сотрудничества в области безопасности и обороны между США и Финляндией», - говорится в тексте.