Угроза «военного положения» • 115 • Украина

Зеленский стремительно утрачивает контроль



Сидящий на прокорме Ахметова Ляшко заявил, что Зеленский и его окружение планируют провести через СНБО решение о введении военного положения с 1 декабря 2021 года на срок до 1 февраля 2022 года. С учетом того, какие именно решения и в какой форме проводились ранее через СНБО, нет никаких препятствий и для подобного шага, который фактически копирует тактику Порошенко конца 2018 года, когда, спекулируя на теме провокации в Керченском проливе с «Волчьей стаей», Порошенко пытался ввести военное положение (и тоже на два месяца), чтобы, воспользовавшись этим, решить свои внутриполитические проблемы, а именно – добиться переноса или отмены выборов президента. Тогда у него с этим ничего не получилось. Но это, конечно, не служит гарантией того, что Зеленский тоже не попытается провернуть подобную аферу.



Зачем Зеленскому и его окружению нужно военное положение? Разумеется, не для «отражения российской агрессии». Пользуясь военным положением, можно нанести удар по Ахметову, закрыв на время действия военного положения СМИ Ахметова, которые сейчас в режиме нон-стоп 24/7 работают на дальнейший обвал рейтинга Зеленского и «Слуги народа», а также на раскрутку Разумкова в качестве «разумной альтернативы Зеленскому».



Как нетрудно заметить, сейчас на Украине наблюдается усиление коллаборации различных олигархических сил против Коломойского и Зеленского. Видя нарастающую слабость Зеленского, его атакуют вполне открыто на тех каналах, которые не принадлежат Коломойскому и окружению Зеленского. После того, как закрыли каналы Медведчука, Ахметов стал главным застрельщиком, собирая в эфирах «беглецов» из «Слуги народа», «обманутых Гордонов», персонажей, связанных с Порошенко и прочими недовольными олигархами и т.д.



При этом легко заметить и продолжающееся давление на Зеленского с Запада, откуда на него также сыпется фактура, обвиняющая его в офшорных махинациях и «зраде» в деле «вагнергейта». Эту фактуру тиражируют внутри Украины, попутно акцентируя внимание на том, что у Зеленского нет безоговорочной поддержки США. А на Украине это очень важно. Можно иметь даже минимальную внутреннюю легитимность, но, покуда за тобой поддержка Вашингтона, можно не волноваться – оппоненты не посмеют свергнуть тебя. Но вот если падающий внутренний рейтинг дополняется еще и недовольством внешнего контура управления, то это красноречивый сигнал, что «объект доступен для атаки».



Поэтому «разочаровавшиеся» продолжают с помощью Ахметова публично «разочаровываться», сливаемый с Запада компромат на Зеленского и Коломойского обретает форму «независимых журналистских расследований», а социальные сети затапливаются анти-«зеленой» пропагандой. Вкупе с невыполненными обещаниями и обманом своего электората это приводит к закономерному снижению как рейтинга Зеленского, так и рейтинга «Слуги народа».



Дошло уже до смешного, когда по украинским же соцопросам недавно убежавший от Зеленского Разумков уже может победить Зеленского на президентских выборах. Это, конечно, не означает, что Разумков что-то существенное из себя представляет (на деле, это такая же олигархическая петрушка, как и Зеленский), просто в Зеленском уже успели разочароваться, а в Разумкове еще нет.



И вот, окружение Зеленского видит, как оппоненты все теснее работают над задачей смены текущей марионеточной администрации при молчаливом попустительстве внешнего контура. Что же делать? Идти в медийку и дискутировать? Но там банально нечего предъявить. Свои каналы недостаточно влиятельны, чтобы затопить головы «мудрых украинцев» своей пропагандой. Запад же, несмотря на формальные слова поддержки, продолжает «подавать боеприпасы компромата» внутренним оппонентам Зеленского. Ввиду этого у Зеленского, собственно, и не остается других вариантов, кроме пути административного и силового подавления оппонентов, так как даже на собственную партию он опереться до конца не может и большинство в Верховной Раде уже стало фиктивным.



Военное положение под соусом «войны с Россией» (которую сейчас раскручивают в украинских и зарубежных СМИ) может дать Зеленскому и Коломойскому передышку от информационного давления внутри Украины, как-то повлиять на проблемы Зеленского с администрацией Байдена и ослабить Ахметова, чтобы вынудить его пойти на уступки. Так что причины введения военного положения, если оно будет введено, разумеется, внутренние.



Ляшко, как медийный «актив» (хотя, может, и «пассив») Ахметова, используется как сливной бачок, чтобы сыграть на упреждение и вынудить Зеленского либо раньше времени объявить о своих планах, что даст возможность почти целую неделю его информационно мочить, либо вынудить его идти на попятную, заявляя, что, мол, «ничего такого и не планировалось, а Ляшко брешет», что фактически опустит окружение Зеленского на уровень споров с Ляшко. В итоге тема введения военного положения уже спекулятивно введена в политическую повестку, что с учетом недавнего прошлого и идентичных попыток Порошенко уже само по себе наносит удар по Зеленскому, так как и в данном вопросе он начинает выглядеть полнейшим эпигоном Порошенко, отличия от которого с каждым месяцем все более минимальны.



Разумеется, не стоит обольщаться на тему того, что все это как-то приведет к утере контроля над Украиной со стороны США. С точки зрения Вашингтона, смена власти в Киеве должна происходить в качестве замены одной марионеточной администрации на другую. И если враги Коломойского и Зеленского смогут убедить администрацию Байдена, что они будут делать работу Зеленского лучше и эффективнее, то, конечно, в Белом Доме и Госдепе легко закроют глаза на дальнейшее ослабление и неизбежный крах Зеленского – будь то в результате «нового майдана» или же в ходе банального проигрыша на следующих выборах с побитием антирекорда Ющенко.



Если действия кучкующихся вокруг ахметовских денег начнут угрожать фундаментальным основам американского курса на Украине (хотя бы в виде умножения хаоса в процессе ослабления Зеленского), то вот тогда у Ахметова могут начаться реальные проблемы. Поэтому все атаки на Зеленского были, есть и будут с оглядкой на то, что скажут в Вашингтоне, дабы не забежать за красные флажки. В окружении Зеленского, разумеется, будут заинтересованы представить дело так, что действия Ахметова и Ко представляют угрозу для долгосрочных интересов США, поэтому надо ввести военное положение, закрыть/отобрать каналы Ахметова, ввести санкции против особо ретивых «критиков» и «разочаровавшихся» и укрепить положение Зеленского как главного и единственного проводника американских интересов.



Разумеется, все это должно быть под соусом «борьбы с Россией», чтобы всех, кто критикует Зеленского и его художества, называть прямыми и непрямыми пособниками Кремля и Путина. Тут главное - успеть повесить ярлык первым, прежде чем его повесят на самого Зеленского, тем более, что медийные шаги в этом направлении уже предпринимаются («вагнергейт», «посадки патриотов» и т.д.).



Для убедительности картинки, скорее всего, потребуются новые провокации на Донбассе или в Черном море, возможно, с кровопусканием, чтобы, прикрываясь жупелом «российской угрозы» и под прикрытием военного положения, можно было бы добиться стабилизации внутриполитической ситуации на Украине, попутно притопив Разумкова, который при поддержке Ахметова становится все более опасным.



В итоге на Украине продолжают использовать войну и кровопускание на Донбассе как инструмент коррекции внутренней политики, и отказываться от него, разумеется, не собираются.

Зеленский стремительно утрачивает контрольСидящий на прокорме Ахметова Ляшко заявил, что Зеленский и его окружение планируют провести через СНБО решение о введении военного положения с 1 декабря 2021 года на срок до 1 февраля 2022 года. С учетом того, какие именно решения и в какой форме проводились ранее через СНБО, нет никаких препятствий и для подобного шага, который фактически копирует тактику Порошенко конца 2018 года, когда, спекулируя на теме провокации в Керченском проливе с «Волчьей стаей», Порошенко пытался ввести военное положение (и тоже на два месяца), чтобы, воспользовавшись этим, решить свои внутриполитические проблемы, а именно – добиться переноса или отмены выборов президента. Тогда у него с этим ничего не получилось. Но это, конечно, не служит гарантией того, что Зеленский тоже не попытается провернуть подобную аферу.Зачем Зеленскому и его окружению нужно военное положение? Разумеется, не для «отражения российской агрессии». Пользуясь военным положением, можно нанести удар по Ахметову, закрыв на время действия военного положения СМИ Ахметова, которые сейчас в режиме нон-стоп 24/7 работают на дальнейший обвал рейтинга Зеленского и «Слуги народа», а также на раскрутку Разумкова в качестве «разумной альтернативы Зеленскому».Как нетрудно заметить, сейчас на Украине наблюдается усиление коллаборации различных олигархических сил против Коломойского и Зеленского. Видя нарастающую слабость Зеленского, его атакуют вполне открыто на тех каналах, которые не принадлежат Коломойскому и окружению Зеленского. После того, как закрыли каналы Медведчука, Ахметов стал главным застрельщиком, собирая в эфирах «беглецов» из «Слуги народа», «обманутых Гордонов», персонажей, связанных с Порошенко и прочими недовольными олигархами и т.д.При этом легко заметить и продолжающееся давление на Зеленского с Запада, откуда на него также сыпется фактура, обвиняющая его в офшорных махинациях и «зраде» в деле «вагнергейта». Эту фактуру тиражируют внутри Украины, попутно акцентируя внимание на том, что у Зеленского нет безоговорочной поддержки США. А на Украине это очень важно. Можно иметь даже минимальную внутреннюю легитимность, но, покуда за тобой поддержка Вашингтона, можно не волноваться – оппоненты не посмеют свергнуть тебя. Но вот если падающий внутренний рейтинг дополняется еще и недовольством внешнего контура управления, то это красноречивый сигнал, что «объект доступен для атаки».Поэтому «разочаровавшиеся» продолжают с помощью Ахметова публично «разочаровываться», сливаемый с Запада компромат на Зеленского и Коломойского обретает форму «независимых журналистских расследований», а социальные сети затапливаются анти-«зеленой» пропагандой. Вкупе с невыполненными обещаниями и обманом своего электората это приводит к закономерному снижению как рейтинга Зеленского, так и рейтинга «Слуги народа».Дошло уже до смешного, когда по украинским же соцопросам недавно убежавший от Зеленского Разумков уже может победить Зеленского на президентских выборах. Это, конечно, не означает, что Разумков что-то существенное из себя представляет (на деле, это такая же олигархическая петрушка, как и Зеленский), просто в Зеленском уже успели разочароваться, а в Разумкове еще нет.И вот, окружение Зеленского видит, как оппоненты все теснее работают над задачей смены текущей марионеточной администрации при молчаливом попустительстве внешнего контура. Что же делать? Идти в медийку и дискутировать? Но там банально нечего предъявить. Свои каналы недостаточно влиятельны, чтобы затопить головы «мудрых украинцев» своей пропагандой. Запад же, несмотря на формальные слова поддержки, продолжает «подавать боеприпасы компромата» внутренним оппонентам Зеленского. Ввиду этого у Зеленского, собственно, и не остается других вариантов, кроме пути административного и силового подавления оппонентов, так как даже на собственную партию он опереться до конца не может и большинство в Верховной Раде уже стало фиктивным.Военное положение под соусом «войны с Россией» (которую сейчас раскручивают в украинских и зарубежных СМИ) может дать Зеленскому и Коломойскому передышку от информационного давления внутри Украины, как-то повлиять на проблемы Зеленского с администрацией Байдена и ослабить Ахметова, чтобы вынудить его пойти на уступки. Так что причины введения военного положения, если оно будет введено, разумеется, внутренние.Ляшко, как медийный «актив» (хотя, может, и «пассив») Ахметова, используется как сливной бачок, чтобы сыграть на упреждение и вынудить Зеленского либо раньше времени объявить о своих планах, что даст возможность почти целую неделю его информационно мочить, либо вынудить его идти на попятную, заявляя, что, мол, «ничего такого и не планировалось, а Ляшко брешет», что фактически опустит окружение Зеленского на уровень споров с Ляшко. В итоге тема введения военного положения уже спекулятивно введена в политическую повестку, что с учетом недавнего прошлого и идентичных попыток Порошенко уже само по себе наносит удар по Зеленскому, так как и в данном вопросе он начинает выглядеть полнейшим эпигоном Порошенко, отличия от которого с каждым месяцем все более минимальны.Разумеется, не стоит обольщаться на тему того, что все это как-то приведет к утере контроля над Украиной со стороны США. С точки зрения Вашингтона, смена власти в Киеве должна происходить в качестве замены одной марионеточной администрации на другую. И если враги Коломойского и Зеленского смогут убедить администрацию Байдена, что они будут делать работу Зеленского лучше и эффективнее, то, конечно, в Белом Доме и Госдепе легко закроют глаза на дальнейшее ослабление и неизбежный крах Зеленского – будь то в результате «нового майдана» или же в ходе банального проигрыша на следующих выборах с побитием антирекорда Ющенко.Если действия кучкующихся вокруг ахметовских денег начнут угрожать фундаментальным основам американского курса на Украине (хотя бы в виде умножения хаоса в процессе ослабления Зеленского), то вот тогда у Ахметова могут начаться реальные проблемы. Поэтому все атаки на Зеленского были, есть и будут с оглядкой на то, что скажут в Вашингтоне, дабы не забежать за красные флажки. В окружении Зеленского, разумеется, будут заинтересованы представить дело так, что действия Ахметова и Ко представляют угрозу для долгосрочных интересов США, поэтому надо ввести военное положение, закрыть/отобрать каналы Ахметова, ввести санкции против особо ретивых «критиков» и «разочаровавшихся» и укрепить положение Зеленского как главного и единственного проводника американских интересов.Разумеется, все это должно быть под соусом «борьбы с Россией», чтобы всех, кто критикует Зеленского и его художества, называть прямыми и непрямыми пособниками Кремля и Путина. Тут главное - успеть повесить ярлык первым, прежде чем его повесят на самого Зеленского, тем более, что медийные шаги в этом направлении уже предпринимаются («вагнергейт», «посадки патриотов» и т.д.).Для убедительности картинки, скорее всего, потребуются новые провокации на Донбассе или в Черном море, возможно, с кровопусканием, чтобы, прикрываясь жупелом «российской угрозы» и под прикрытием военного положения, можно было бы добиться стабилизации внутриполитической ситуации на Украине, попутно притопив Разумкова, который при поддержке Ахметова становится все более опасным.В итоге на Украине продолжают использовать войну и кровопускание на Донбассе как инструмент коррекции внутренней политики, и отказываться от него, разумеется, не собираются. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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