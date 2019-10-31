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«Угроза стратегической стабильности»: в США призвали партнёров по НАТО объединиться для «сдерживания» РФ в Чёрном море

31 октября 2019, 10:24  •  12 • Украина
Институт внешнеполитических исследований США опубликовал доклад о стратегической волатильности Черноморского региона, главной причиной которой называется Россия. Согласно докладу, с которым ознакомился RT, действия Москвы превратили регион в один из самых нестабильных в мире. Специалисты аналитического центра убеждены, что только совместные действия стран НАТО и партнёров военного блока могут повысить уровень безопасности в районе Чёрного моря. Впрочем, опрошенные RT эксперты полагают, что именно увеличение военного присутствия НАТО у границ России дестабилизирует обстановку и способствует росту напряжённости.
 
Боевые корабли США на учениях Sea Breeze Reuters © U.S. Navy
 

Российская Федерация — главная причина нестабильности в Черноморском регионе, уверены эксперты Института внешнеполитических исследований США (FPRI), с докладом которого ознакомился RT.

По мнению представителей аналитического центра, сегодня Россия использует свой усиленный черноморский потенциал не только для «дестабилизации» региона в военном, политическом и экономическом плане, но и для «перемещения границ, приобретения территории и проецирования власти» в Средиземноморском регионе.

Автор доклада пишет, что действия России по укреплению военного потенциала на Крымском полуострове «позволили Москве воспрещать враждебным державам доступ в Чёрное море и проецировать собственную военную силу глубоко в Средиземноморье».

«В итоге на Кавказе, в Центральной Азии и в Леванте Россия стала даже сильнее, чем когда-либо был Советский Союз», — отмечают в FPRI.

Там уверены, что именно действия России превратили район Чёрного моря в один из самых нестабильных регионов мира, и обвиняют Москву в конфликтах в Приднестровье (1991 год), Южной Осетии и Абхазии (2008) и на Украине (2014), несмотря на то что и в молдавско-приднестровском конфликте, и во время агрессии Грузии против Южной Осетии и Абхазии российская сторона выступала в качестве миротворца, а конфликт между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса был переведён в тлеющую фазу с заключением Минских соглашений при непосредственном участии Москвы, Берлина и Парижа.

Стремление представить Россию в качестве основной угрозы для Запада стало доминантой политики Североатлантического альянса, отметил в ходе своего выступления на Московской конференции по безопасности в апреле 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, любые практические действия НАТО вблизи российских границ ведут к росту напряжённости и требуют адекватного реагирования.

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia/via Globallookpress.com

По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, выдвигаемые в адрес России обвинения в том, что именно она дестабилизирует Черноморский регион, полностью надуманны.

«Россия — это черноморская держава, значительная часть черноморского и азовского побережья принадлежит России — она обязана защищать и проводить мероприятия по защите. Поэтому обвинения России здесь надуманные, а вот что там делают не только американские военно-воздушные и военно-морские силы, но и другие силы стран НАТО, нечерноморских государств, например Дании или Великобритании, вызывает большой вопрос», — подчеркнул собеседник RT.

«Политика силового принуждения»

Однако специалисты FPRI убеждены в необходимости объединить усилия членов НАТО и партнёров военного блока для «сдерживания» России в акватории Чёрного моря. Речь идёт в первую очередь о странах Черноморского региона — Турции, Румынии, Болгарии, Грузии и об Украине. По мнению американских аналитиков, только так можно повысить безопасность в регионе.

«Будучи не в состоянии признать общую угрозу в лице России, черноморские страны не сотрудничают и не привлекают внешнюю поддержку в целях сдерживания российской агрессии. Ключом к стабильности в Черноморском регионе является общая оценка угроз членами и партнёрами НАТО. Лишь вырабатывая общую позицию и стремясь к совместному сдерживанию, они способны повысить безопасность в регионе», — говорится в тексте доклада.

Однако опрошенные RT эксперты убеждены, что дальнейшему росту напряжённости в Черноморском регионе способствуют не российские действия, а увеличение военного присутствия НАТО у российских границ. По словам Алексея Подберёзкина, подобные доклады выпускаются, в частности, для оправдания действий властей США.

«Цель таких докладов очевидна — Соединённые Штаты проводят политику эскалации силового принуждения. В эту концепцию будут пытаться втянуть максимально все государства, не только Турцию, которая формально входит в НАТО и должна участвовать в этих мероприятиях, Болгарию, Румынию, но и в последующем я не исключаю, например, и Грузию, и Украину. Для того чтобы как-то оправдать эти действия, нужна военная угроза. Хотя прекрасно все понимают, что присутствие военно-воздушных сил (стратегических бомбардировщиков) США в акватории Чёрного моря или регулярное присутствие эсминцев, оснащённых крылатыми ракетами повышенной дальности, — это, конечно, угроза стратегической стабильности, причём угроза провокационная», — пояснил Подберёзкин.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT отметил, что обвинения в адрес России представляют собой не что иное, как «стандартные акценты», которые расставляют американские аналитические службы.

«Дестабилизация в регионе рассматривается не с точки зрения произошедшего государственного переворота на Украине, не с точки зрения того, что украинские власти лихорадит, а количество преступлений превышает все мыслимые показатели во всех других сопредельных странах Черноморского региона. Нет, конечно, основная проблема — это Россия», — отметил эксперт.

По его словам, такое поведение стало традиционным для западного истеблишмента, поэтому Россия и дальше будет выставляться в роли основного виновника нестабильности в Черноморском регионе.

  • Пилот российского военного самолёта наблюдает за эсминцем ВМС США Carney в акватории Чёрного моря, участвующим в учении стран НАТО Sea Breeze 2019
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны

На этом фоне с 21 по 27 октября 2019 года в румынских территориальных и международных водах Чёрного моря прошли учения НАТО Fall Storm 2019. В манёврах были задействованы девять кораблей, приняли участие около тысячи военных моряков. Минувшим летом в черноморской акватории также прошли традиционные международные учения Sea Breeze 2019, организаторами которых выступили США и Украина.

Российская сторона неоднократно выражала опасения в связи с увеличением количества военных учений НАТО вблизи российских границ. В частности, замглавы российского МИД Григорий Карасин в феврале 2019 года заявил, что Москва считает опасной идею проведения совместных манёвров США и Украины в Чёрном море.

Заинтересованы в добрососедских отношениях

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Впрочем, не все государства Черноморского региона стремятся выполнять рекомендации НАТО, соблюдая свои интересы. Так, по мнению американских специалистов, у России сложились «рабочие отношения» с Турцией, которая признала её роль в Средиземноморье ценой отдаления Анкары от Североатлантического альянса.

Кроме того, по мнению автора доклада FPRI, Кремль «формирует комплексный дискурс традиционных ценностей, подпитывающий сторонников консерватизма в странах Черноморского региона и за его пределами».

«Тактика настолько успешна, что даже в странах, традиционно отличающихся русофобией, таких как Румыния, общественность начала сомневаться в западных ценностях и склоняется к Востоку», — утверждают в FPRI.

  • Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом
  • Reuters
  • © Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin

По словам Дмитрия Солонникова, в сложившейся ситуации западным элитам сложно признать, что их действия всерьёз повлияли на то, что либеральные ценности во многих странах «трещат по швам».

«Мечты о том, что мы у себя построим европейское общество, основанное на европейских ценностях, и сразу же заживём так же, как в Германии и во Франции, эти идеи являются банкротом практически во всех странах. Румыния не уникальна в данной части. Трудно же признать, что сами Соединённые Штаты и сами европейские лидеры виноваты в том, что их идеалы всё более и более непопулярны. Виновным всегда будут выставлять какую-то внешнюю силу — Китай, Россию и так далее», — пояснил Солонников.

При этом и Россия, и страны Черноморского региона заинтересованы в стабильных добрососедских отношениях, добавил Алексей Подберёзкин.

«То, что выгодно поддерживать отношения, это настолько очевидно, что убеждать в этом не приходится. Это понятно, потому что и экономические отношения поддерживаются, они устойчивые и насчитывают столетия уже, и вопросы безопасности — мы в одном регионе находимся и по вопросам военной безопасности просто зависим друг от друга», — пояснил Подберёзкин.

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