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Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет"

31 августа 2020, 06:35  •  226 • Политика
Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к катастрофе большей, чем авария на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил Витольд Фокин, подчеркнув: "Времени на размышление нет".
Замруководителя делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации вокруг Донбасса Витольд Фокин заявил, что Незалежная может столкнуться с новым крупным экологическим бедствием.
В комментарии для местной газеты "Страна" он подчеркнул, что в районе линии соприкосновения оказалась разрушенной значительная часть инфраструктуры. Сегодня заботиться об инфраструктуре просто никто не может, потому что этому "мешает большая группировка политических сил, которым война - мать родна". В то же время экологическая катастрофа уже нависла над Украиной, да и над всем миром.
Времени на размышление нет. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены, - подчеркнул Фокин.
Прямо сейчас следует не просто подумать, а заняться очисткой водонакопителей и шлакомойников, в противном случае "вода, предоставленная самой себе, заполнит все местные реки и озёра". А закончится всё это загрязнением и Азовского, и Чёрного морей, уверен Фокин.
Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария, - резюмировал эксперт.
Тут стоит отметить, что Фокин настаивает на чётком исполнении Минских соглашений, иначе решить поставленные задачи просто не удастся. Как напоминает "Утро.ру", чернобыльская авария произошла в апреле 1986 года. От радиоактивного излучения пострадали более восьми миллионов граждан Белоруссии, Украины и России.

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