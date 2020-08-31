Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет"

Замруководителя делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации вокруг Донбасса Витольд Фокин заявил, что Незалежная может столкнуться с новым крупным экологическим бедствием.

В комментарии для местной газеты "Страна" он подчеркнул, что в районе линии соприкосновения оказалась разрушенной значительная часть инфраструктуры. Сегодня заботиться об инфраструктуре просто никто не может, потому что этому "мешает большая группировка политических сил, которым война - мать родна". В то же время экологическая катастрофа уже нависла над Украиной, да и над всем миром.

Времени на размышление нет. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены, - подчеркнул Фокин.

Прямо сейчас следует не просто подумать, а заняться очисткой водонакопителей и шлакомойников, в противном случае "вода, предоставленная самой себе, заполнит все местные реки и озёра". А закончится всё это загрязнением и Азовского, и Чёрного морей, уверен Фокин.

Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария, - резюмировал эксперт.

Тут стоит отметить, что Фокин настаивает на чётком исполнении Минских соглашений, иначе решить поставленные задачи просто не удастся. Как напоминает "Утро.ру", чернобыльская авария произошла в апреле 1986 года. От радиоактивного излучения пострадали более восьми миллионов граждан Белоруссии, Украины и России.