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«Угроза со стороны ИГ»: в Пентагоне подтвердили авиаудар по автомобилю в Кабуле

29 августа 2021, 19:00  •  107 • В мире
В Пентагоне подтвердили, что ВС США нанесли авиаудар в Кабуле. Как заявил представитель Центрального командования Билл Урбан, целью операции был автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого боевики «Исламского государства»* намеревались атаковать аэропорт города. По данным СМИ, в результате удара погибли два человека.
 
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