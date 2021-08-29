«Угроза со стороны ИГ»: в Пентагоне подтвердили авиаудар по автомобилю в Кабуле

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В Пентагоне подтвердили, что ВС США нанесли авиаудар в Кабуле. Как заявил представитель Центрального командования Билл Урбан, целью операции был автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого боевики «Исламского государства»* намеревались атаковать аэропорт города. По данным СМИ, в результате удара погибли два человека.

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