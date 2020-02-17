Угроза распада страны после Путина. "Это считывается на ментальном уровне"

"Неважно, насколько реальна угроза, потому что она считывается. Люди помнят 90-е, помнят лихие годы, - сказал Хащенко, добавив, что здесь опасения связаны ещё и с тем, что кто-то может кулуарно решить вопрос с территориями после финального срока президента России Владимира Путина. - Это считывается на ментальном уровне, поскольку люди имеют исторический опыт".

В этой связи и стоит говорить о поправке с запретом на отчуждение территорий России. Машков, напомним, говорил о следующем:

"В прошлом году я проехал от Калининграда до Владивостока, общался с людьми, и могу сказать, что у людей есть некоторые опасения. Связаны они с тем, что... В иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что, пока Путин - президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того как президентский пост перейдёт к другому человеку, откроется - прекрасная формулировка - окно возможностей. Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова. Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается к Калининграду".

Такие прогнозы, например, нетрудно найти в словацкой прессе: буквально в конце января Aktuality писали о некоем эксперте, прогнозирующем развал России. В свете подобного и в целом опасений народа Машков сказал:

"Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно".

Президент России Владимир Путин посчитал, что подобная поправка имеет право на существование. Однако, как известно, окончательное решение примет народ в ходе голосования.