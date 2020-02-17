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Угроза распада страны после Путина. "Это считывается на ментальном уровне"

17 февраля 2020, 20:54  •  172 • Политика
Поправку в Конституцию об отчуждении земель России и запрете даже на обсуждение подобной возможности комментировали эксперты в эфире у Андрея Норкина. Ранее поправку предложил актёр Владимир Машков. В эфире политического шоу "Место встречи" политолог Антон Хащенко отметил, что угроза распада страны после Путина "считывается на ментальном уровне", а значит, и поправка вполне разумна - чтобы успокоить русский народ.
"Неважно, насколько реальна угроза, потому что она считывается. Люди помнят 90-е, помнят лихие годы, - сказал Хащенко, добавив, что здесь опасения связаны ещё и с тем, что кто-то может кулуарно решить вопрос с территориями после финального срока президента России Владимира Путина. - Это считывается на ментальном уровне, поскольку люди имеют исторический опыт".
В этой связи и стоит говорить о поправке с запретом на отчуждение территорий России. Машков, напомним, говорил о следующем:
"В прошлом году я проехал от Калининграда до Владивостока, общался с людьми, и могу сказать, что у людей есть некоторые опасения. Связаны они с тем, что... В иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что, пока Путин - президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того как президентский пост перейдёт к другому человеку, откроется - прекрасная формулировка - окно возможностей. Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова. Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается к Калининграду".
Такие прогнозы, например, нетрудно найти в словацкой прессе: буквально в конце января Aktuality писали о некоем эксперте, прогнозирующем развал России. В свете подобного и в целом опасений народа Машков сказал:
"Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно".
Президент России Владимир Путин посчитал, что подобная поправка имеет право на существование. Однако, как известно, окончательное решение примет народ в ходе голосования.

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