«Угроза раскола»: в Константинополе заявили о неурегулированной процедуре предоставления украинской церкви автокефалии

Процедура предоставления автокефалии неканонической украинской церкви не урегулирована до конца, поскольку эта тема не поднималась в ходе православного собора на Крите в 2016 году. Об этом заявил Патриарх Константинопольский Варфоломей, пояснив, что в ходе собора якобы должно было обсуждаться «другое» решение этого вопроса, но этого не произошло из-за отсутствия представителей нескольких поместных церквей, в том числе РПЦ. Эксперты отмечают, что Варфоломей пытается снять с себя ответственность за те действия, которые могут привести к расколу в мировом православии. Несколько глав поместных церквей уже заявили, что не поддерживают предоставление томоса Киеву.

Процедура предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине не урегулирована до конца, поскольку эта тема не обсуждалась в ходе православного собора 2016 года на Крите. С таким заявлением за три дня до собрания Священного синода Константинопольской церкви в Турции выступил патриарх Варфоломей. При этом он подтвердил своё намерение довести предоставление томоса Украине до конца.

Об этом Варфоломей заявил, находясь с визитом в Бухаресте, где Румынская православная церковь провела внеочередное заседание Синода в его честь. Говоря о планах предоставления автокефалии украинской церкви, патриарх добавил, что другое решение этого вопроса якобы должно было обсуждаться на Вселенском соборе православных церквей на Крите в 2016 году, однако тогда этому помешало отсутствие представителей ряда церквей, включая Русскую православную.

«До этого момента, однако, мы не достигли единогласия — ответственность на Вселенском патриархате, и в результате автокефалия не включена в каталог тем, подлежащих изучению Святым и Великим собором», — приводит его слова РИА Новости.

Варфоломей обратился к Румынской православной церкви за поддержкой, учитывая, что её руководство пока не озвучило свою позицию по предоставлению автокефалии Украинской церкви.

«Мы уверены, что святая церковь Румынии также будет способствовать сохранению церковного единства и порядка во имя справедливости», — заявил Варфоломей.

«Московский дух»

За несколько дней до этого глава украинской неканонической церковной структуры Филарет, выступая в Верховной раде, заявил, что после получения автокефалии на Украине больше не будет «московского духа».

«Мы будем независимыми от всех центров и получим томос, который приводит буквально в дрожь Москву, потому что если украинская церковь станет признанной автокефальной, то это значит, что Москвы на Украине не будет, не будет московского духа, а будет царить украинство», — заявил Филарет.

При этом неканоническая церковь и киевские власти пока ещё не договорились о дате «объединительного собора», который должен формализовать предоставление украинской структуре автокефалии.

В свою очередь, представители канонической Украинской православной церкви, которая объединяет большинство приходов на Украине, уже заявили, что не будут принимать участия в этом мероприятии.

Президент Украины Пётр Порошенко и патриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины)

РИА Новости

© Михаил Палинчак

Разобщённый фронт

Ранее сразу несколько православных церквей заявили о своём несогласии с действиями патриарха Варфоломея. Так, Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты с представителями непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Собор польских епископов выразил обеспокоенность происходящим в духовной жизни Украины и подчеркнул, что «только соблюдение догматических и канонических норм и сохранение вековых традиций защитят православие от сложных экклезиальных последствий в международном масштабе».

В это же время Верховный Патриарх и Католикос всех армян, Первоиерарх Армянской апостольской церкви Гарегин II заявил, что выступает против предоставления Украине томоса об автокефалии.

«Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом случае никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение церкви», — сказал он.

Осудил действия Константинопольской церкви и предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий. По его словам, планы Варфоломея напоминают «хождение по минному полю», которое может привести к непредвиденным последствиям.

«Противоборствующие группировки сохранят свою индивидуальность и сплочённость, как это неоднократно случалось в разных поместных церквах. В итоге вместо единства православных на Украине проступает опасность раскола единства мирового православия», — написал Анастасий в обращении к патриарху Кириллу.

Глава Албанской церкви указал, что раскол в мировом православии стал бы «болезненным ударом по доверию к православию, чего всеми силами необходимо избежать».

Успенский собор и Трапезный храм (справа) Киево-Печерской лавры в Киеве

РИА Новости

«Полуавтокефалия»

Напомним, в октябре Константинопольский патриархат приступил к процессу предоставления автокефалии церкви Украины, отменив решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Кроме того, была снята анафема с глав двух неканонических церквей — Филарета (так называемый Киевский патриархат) и Макария (Украинская автокефальная церковь).

В ответ Синод Русской православной церкви принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем.

Вскоре после этого аналогичное решение было принято и на соборе епископов Украинской православной церкви Московского патриархата. Епископы указали в качестве причины незаконное вмешательство Константинопольского патриархата в дела поместной церкви, а также назвали решение Варфоломея относительно предоставления автокефалии неканоническим церковным структурам незаконным.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что на Украине будет создана не самостоятельная церковная структура, а «полуавтокефальное» образование.

«То, что хочет предложить Константинополь Украине, конечно, не полноценная автокефальная церковь​​​. Это будет некая полуавтокефальная структура с очень сильной зависимостью от Константинополя», — заявил Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит Иларион пояснил, что в томосе, о котором заявляет патриарх Варфоломей, будет поставлено условие, согласно которому глава новообразованной церкви должен получать миро (специальное ритуальное масло, нужное для ритуалов) от Константинополя.

«Право на самостоятельное изготовление и раздачу мира — это очень важный фактор церковной независимости, потому что таинство миропомазания совершается при помощи того мира, которое освящает предстоятель поместной церкви. Если миро нужно брать из какой-то другой церкви, значит, это не поместная, а некая полуавтокефальная церковь», — отметил Иларион.

Деструктивные действия

Действия Константинополя совершенно не вписываются в рамки предыдущих договорённостей, считает Владислав Петрушко, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

«Константинополь действует совершенно по-медвежьи, в направлении, которое ничего общего не имеет с этими договорённостями, когда речь шла о консенсусе всех православных церквей как условии для предоставления автокефалии. Понятно, что подобное заявление — попытка оправдать свои действия на Украине, тем более когда эти действия очевидно поставили под угрозу раскола весь православный мир», — рассказал Петрушко в беседе с RT.

Константинополь не может реализовать свои планы в полной мере, потому что и сами раскольники на Украине не могут прийти к соглашению, подчеркнул эксперт, добавив, что вопрос о неучастии Русской православной церкви в критском соборе не может служить оправданием, так как Константинополь сам сделал всё для того, чтобы РПЦ в нём не участвовала.

«Тогда начались непонятные моменты, призванные подчеркнуть особый статус Константинополя, и были поставлены под сомнения договорённости о том, что все решения на нём будут приниматься консенсусом. Понятно, что в такой ситуации Русская церковь не могла в нём участвовать и исполнять роль статиста. Теперь очень удобно оправдывать свои деструктивные действия, перекладывая ответственность на РПЦ за неучастие в соборе», — пояснил Владислав Петрушко.

«Предположительно, хлор»: боевики обстреляли снарядами с отравляющими веществами жилые кварталы сирийского Алеппо По мнению эксперта, дело может обернуться самой настоящей религиозной войной, и ответственность за неё будет лежать на Константинополе.

«Уже имеют место попытки оспорить право канонической церкви на Почаевскую лавру. На западе Украины, где Почаев остаётся единственным островком канонического православия среди раскола, достаточно просто поднести спичку, чтобы вокруг лавры разгорелась самая настоящая война. С одной стороны, с огнём играют власти Украины, с другой стороны — Константинополь. Теперь пришло запоздалое понимание ситуации, но, вместо того чтобы попытаться исправить её, они просто перекладывают ответственность», — заключил профессор Петрушко.