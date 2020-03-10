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Угроза "нового насилия"? Прокурор по делу MH17 перешёл от обвинений России к цитатам Солженицына

10 марта 2020, 20:35  •  95 • В мире
В суде выступил прокурор Нидерландов по делу о крушении малайзийского боинга MH17. Вначале он обвинил Россию в нежелании помогать расследованию. А свою речь завершил цитатой из Солженицына, пригрозив "новым насилием в будущем".
В суде начался процесс по делу о падении малайзийского боинга MH17 на Украине. По словам прокурора Нидерландов Варда Фердинандуссе, Россия якобы во время всего расследования препятствовала ему. Но никаких конкретных доказательств на суде так и не прозвучало. Интересно, что до этого Голландия признавала, что Россия передала ей необходимую информацию.
Однако во время выступления на суде Вард Фердинандуссе заявил о сложности расследования из-за продолжающегося конфликта в Донбассе и "активных усилий Российской Федерации по препятствованию расследованию". Свою речь прокурор закончил цитатой из Александра Солженицына.
"Русский писатель Александр Солженицын однажды сказал: "Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием"... Установление правды в этом случае может помочь предотвратить новое насилие в будущем. Это ещё одна причина, почему так важно отделить правду от лжи и наказать виновных", - цитирует РИА Новости прокурора.
Напомним, ранее независимые журналисты узнали о планах международных следователей нарушить границы России. Выяснилось, что правоохранители решили не останавливаться перед законами и поискать свидетелей крушения MH17 в РФ, не предупреждая официальные власти.
Boeing МН17 потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито из ЗРК "Бук". Украина и её западные партнёры обвиняют в произошедшем Россию и ополченцев Донбасса.
В ДНР и ЛНР указали, что не обладают оружием, способным сбить самолёт на такой высоте. Москва же подчеркнула голословность обвинений и назвала расследование предвзятым и однобоким. Кроме того, и специалисты, и журналисты находили множество нестыковок в расследовании трагедии.

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