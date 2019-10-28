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Угроза? "Это просто смешно": Минск запросто отобьет американские танки в Литве, ответ последует - Лукашенко

28 октября 2019, 17:39  •  109 • Политика
Александр Лукашенко заявил, что Минск готовился к приближению войск НАТО к своим границам и тот объем американских танков, что сегодня находится в Литве, отобьет запросто. Говорить, что 30 танков и 30 бронемашин - это угроза, "просто смешно", считает президент. Но в то же время отмечает: тенденция неприятная и ответ последует. 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках и вызовах для страны и, как сообщает БЕЛТА, озвучил собственные предложения по урегулированию. В том числе Лукашенко говорил о переброске американских танков в Литву, которые оказались у самых границ Белоруссии.
С одной стороны, тот объем танков, что находится в Литве, просто не может представлять угрозу для Белорусской армии, сказал Лукашенко, - "30 танков и 30 бронемашин - это просто смешно". Как добавил президент Белоруссии, армия прошла четыре этапа модернизации, и в том числе это было сделано как раз при понимании угроз со стороны так называемых партнеров.
"Это, конечно, бронетанковый кулак, - говорит Лукашенко. - И мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай Бог, можем столкнуться".
Минск был готов и к сегодняшней угрозе относится со смехом. В целом можно вообще не выставлять никакой дополнительной защиты, отмечает президент. Однако, с другой стороны, белорусы наблюдают за тенденцией. Ведь ранее войска НАТО никогда не подходили так близко к границам Белоруссии.
"По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент, - подчеркнул Лукашенко, добавив, что на такие провокации Минск будет отвечать. - При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать".

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