Угроза? "Это просто смешно": Минск запросто отобьет американские танки в Литве, ответ последует - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках и вызовах для страны и, как сообщает БЕЛТА, озвучил собственные предложения по урегулированию. В том числе Лукашенко говорил о переброске американских танков в Литву, которые оказались у самых границ Белоруссии.

С одной стороны, тот объем танков, что находится в Литве, просто не может представлять угрозу для Белорусской армии, сказал Лукашенко, - "30 танков и 30 бронемашин - это просто смешно". Как добавил президент Белоруссии, армия прошла четыре этапа модернизации, и в том числе это было сделано как раз при понимании угроз со стороны так называемых партнеров.

"Это, конечно, бронетанковый кулак, - говорит Лукашенко. - И мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай Бог, можем столкнуться".

Минск был готов и к сегодняшней угрозе относится со смехом. В целом можно вообще не выставлять никакой дополнительной защиты, отмечает президент. Однако, с другой стороны, белорусы наблюдают за тенденцией. Ведь ранее войска НАТО никогда не подходили так близко к границам Белоруссии.

"По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент, - подчеркнул Лукашенко, добавив, что на такие провокации Минск будет отвечать. - При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать".