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Угроза "бойкота" России приведёт к одному: Украинцев придётся отключать

18 мая 2021, 23:05  •  121 • Политика
Минэнерго Украины просит запретить импорт электроэнергии из России. "В лучшем случае это приведёт к росту цены на электроэнергию на Украине. А в худшем случае - к дефициту. То есть надо будет отключать каких-то потребителей", - предупредил эксперт.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Последствия такого решения прокомментировал для Царьграда ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, сейчас в очередной раз можно наблюдать дальнейшую политизацию энергетической сферы и экономический мазохизм со стороны Киева. При этом особый смех вызывает повод для отказа от импорта электроэнергии из России.
Они говорят, что закупка российской электроэнергии ведёт к снижению энергетической безопасности. Хотя получается, всё наоборот. У вас есть определённый пул надёжных поставщиков, которые много десятилетий, по сути, занимаются поддержкой друг друга,
- сказал Игорь Юшков в интервью Царьграду.
Специалист пояснил, что есть система экстренных перетоков из одной энергосистемы в другую. Россия, Украина, Белоруссия здесь занимаются торговлей электроэнергией. И если у кого-то возникает дефицит энергии, то фактически автоматически происходит подача энергии из соседней энергосистемы. Поэтому наличие торговли с Белоруссией и Россией гарантирует стабильность и надёжность работы энергосистемы Украины.
А если вы запрет введёте на перекачку из Белоруссии и России электричества, это как раз приведёт к дефициту и в лучшем случае росту цены на электроэнергию на Украине. А в худшем случае - к дефициту. То есть надо будет отключать каких-то потребителей,
- отметил Игорь Юшков.
Он также напомнил, что разговоры о запрете импорта энергии из России и Белоруссии начались после завершения отопительного сезона, когда наблюдается дефицит электроэнергии. Когда в Украину снова придёт зима, там опять вспомнят про необходимость электроэнергии из России и Белоруссии.
В Европе электроэнергия значительно дороже… Поэтому здесь попытаются политическую логику запихнуть в экономические реалии,
- резюмировал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

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