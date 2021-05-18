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Угроза "бойкота" России приведёт к одному: Украинцев придётся отключать
18 мая 2021, 23:05 • 121 • Политика
Минэнерго Украины просит запретить импорт электроэнергии из России. "В лучшем случае это приведёт к росту цены на электроэнергию на Украине. А в худшем случае - к дефициту. То есть надо будет отключать каких-то потребителей", - предупредил эксперт.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Последствия такого решения прокомментировал для Царьграда ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, сейчас в очередной раз можно наблюдать дальнейшую политизацию энергетической сферы и экономический мазохизм со стороны Киева. При этом особый смех вызывает повод для отказа от импорта электроэнергии из России.
- сказал Игорь Юшков в интервью Царьграду.
Специалист пояснил, что есть система экстренных перетоков из одной энергосистемы в другую. Россия, Украина, Белоруссия здесь занимаются торговлей электроэнергией. И если у кого-то возникает дефицит энергии, то фактически автоматически происходит подача энергии из соседней энергосистемы. Поэтому наличие торговли с Белоруссией и Россией гарантирует стабильность и надёжность работы энергосистемы Украины.
- отметил Игорь Юшков.
Он также напомнил, что разговоры о запрете импорта энергии из России и Белоруссии начались после завершения отопительного сезона, когда наблюдается дефицит электроэнергии. Когда в Украину снова придёт зима, там опять вспомнят про необходимость электроэнергии из России и Белоруссии.
- резюмировал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
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