Угроза Пушилина расчехлить оружие вызвала в Киеве панику: Украина выставила встречное требование

Украина намерена созвать в воскресенье, 6 сентября, внеочередное заседание Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Причиной стали слова главы ДНР Дениса Пушилина об уничтожении украинских позиций, нарушающих достигнутые ранее договорённости.

Речь идёт об инженерных сооружениях Вооружённых сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения, которые были возведены, несмотря на все предупреждения о незаконности и недопустимости подобных действий. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах решения этой проблемы самым радикальным способом.

"Это вызвало беспокойство у президента Украины Владимира Зеленского", - заявил глава МИД Украины в эфире телеканала "Прямой".

В связи с этим Киев намерен собрать срочное заседание Трёхсторонней контактной группы, чтобы обсудить данный вопрос. Это планируется сделать в воскресенье, 6 сентября.

Напомним, ранее о нарушениях украинской стороны рассказал полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов. Также он упомянул об активизации украинских дронов, регулярно пересекающих линию соприкосновения.