Угроза, прощение и намёк: три цитаты Путина, которые разозлят США

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Валдае затронул обширный список тем - от пандемии и экологии, до тектонических сдвигов геополитики и СНВ-3.

Кстати, на Западе наверняка заинтересуются, а вероятно, и разозлятся из-за слов Путина. В частности, глава государства без прикрас обрисовал, что происходит в геополитике.

По его словам, позиции государств в мире существенно изменились.

США, которые в какой-то момент, пытались доминировать, уже не смогут рассчитывать на это. По своему политическому весу идёт к позиции супердержавы Китай. Кстати, и Германия также стремится идти по этому же пути.

Да и США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединённым Штатам? - не без намёка заметил российский лидер.

Что касается России, то надежды злопыхателей на то, что страна "затухнет", не оправдаются.

"Послевоенный миропорядок был создан тремя державами-победительницами - СССР, США и Великобританией. Изменилась роль Великобритании, СССР вообще не существует, а Россию кто-то попытался списать со счетов. Я уверяю вас, друзья, мы объективно оцениваем свои возможности - интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал", - отметил Путин и следом выдал жёсткую, но показательную шутку.

Он указал, что шутка адресована тем, кто ждёт краха нашей страны.

Хочу сказать тем, кто ещё ждёт постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах, - подчеркнул президент.

Путин не преминул напомнить, что у мира нет будущего без договоров типа СНВ. При этом наша страна "не цепляется" за СНВ, на безопасности страны его прекращение не скажется. Но суть же в том, что американцы почему-то до сих пор уклоняются от дискуссии по этому вопросу, хотя это несомненно важно - следует начать об этом предметный разговор.

Президент добавил, что США не были "белыми и пушистыми" в вопросах ядерных вооружений, "химичили с самолётами". Но при всём этом Россия готова работать "с нуля" в контроле за ядерным вооружением, но лучше не утрачивать прежние договорённости.

Кроме того, указал в дальнейшей речи глава государства, наша страна справится с внешними вызовами. Путин несколько смягчился и "простил" западных кукловодов, настаивающих на санкциях.

Бог с ними, мы справимся с этим [с санкциями - ред.], - подчеркнул российский лидер.

Однако, заметил он, в условиях пандемии коронавируса, вероятно, следовало отменить на время санкции в экономической и гуманитарной сферах в отношении некоторых государств.

В частности, глава государства привёл в пример введённые в отношении Венесуэлы, Ирана и Сирии санкции. Он отметил, что от ограничительных мер страдает простой народ. Кроме того, российский лидер призвал предоставить таким странам медикаменты, технологии или минимальные кредиты на медицину.