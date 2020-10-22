|
Угроза, прощение и намёк: три цитаты Путина, которые разозлят США
22 октября 2020, 23:40 • 43 • Политика
В выступлении президента России Владимира Путина прозвучали три фразы, которые непременно разозлят США. В речи главы государства звучали и угроза, и прощение, и намёк Западу и недоброжелателям России.
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Валдае затронул обширный список тем - от пандемии и экологии, до тектонических сдвигов геополитики и СНВ-3.
Кстати, на Западе наверняка заинтересуются, а вероятно, и разозлятся из-за слов Путина. В частности, глава государства без прикрас обрисовал, что происходит в геополитике.
По его словам, позиции государств в мире существенно изменились.
США, которые в какой-то момент, пытались доминировать, уже не смогут рассчитывать на это. По своему политическому весу идёт к позиции супердержавы Китай. Кстати, и Германия также стремится идти по этому же пути.
Что касается России, то надежды злопыхателей на то, что страна "затухнет", не оправдаются.
"Послевоенный миропорядок был создан тремя державами-победительницами - СССР, США и Великобританией. Изменилась роль Великобритании, СССР вообще не существует, а Россию кто-то попытался списать со счетов. Я уверяю вас, друзья, мы объективно оцениваем свои возможности - интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал", - отметил Путин и следом выдал жёсткую, но показательную шутку.
Он указал, что шутка адресована тем, кто ждёт краха нашей страны.
Путин не преминул напомнить, что у мира нет будущего без договоров типа СНВ. При этом наша страна "не цепляется" за СНВ, на безопасности страны его прекращение не скажется. Но суть же в том, что американцы почему-то до сих пор уклоняются от дискуссии по этому вопросу, хотя это несомненно важно - следует начать об этом предметный разговор.
Президент добавил, что США не были "белыми и пушистыми" в вопросах ядерных вооружений, "химичили с самолётами". Но при всём этом Россия готова работать "с нуля" в контроле за ядерным вооружением, но лучше не утрачивать прежние договорённости.
Кроме того, указал в дальнейшей речи глава государства, наша страна справится с внешними вызовами. Путин несколько смягчился и "простил" западных кукловодов, настаивающих на санкциях.
Однако, заметил он, в условиях пандемии коронавируса, вероятно, следовало отменить на время санкции в экономической и гуманитарной сферах в отношении некоторых государств.
В частности, глава государства привёл в пример введённые в отношении Венесуэлы, Ирана и Сирии санкции. Он отметил, что от ограничительных мер страдает простой народ. Кроме того, российский лидер призвал предоставить таким странам медикаменты, технологии или минимальные кредиты на медицину.
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 октября 2020, 04:05
|
21 октября 2020, 02:45
|
17 октября 2020, 07:00
|
20 октября 2020, 00:10
|
21 октября 2020, 00:55
|
16 октября 2020, 21:50
|
16 октября 2020, 00:45