Угроза подъёма уровня воды и смерчей: в Сочи приготовились к возможной эвакуации жителей

Регионы России уже не первую неделю противостоят неблагоприятным погодным условиям — порывистому ветру и обильным дождям. Так, в Сочи объявили штормовое предупреждение и ожидают шквалистый ветер, подъём воды и смерчи. В связи с этим местные власти распорядились привести все силы и средства в состояние готовности для эвакуации жителей. Тем временем в Приморье расширили зону действия чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями, которые провоцируют тайфуны «Кроса» и «Лекима». В то же время на Сахалине из-за тропического шторма частично остались без электричества девять населённых пунктов, в которых проживают более 7 тыс. человек.

Мощные ливни, паводки, штормы и тайфуны — погодные испытания, которым российские регионы противостоят в последние месяцы. С конца июня с подтоплениями борются в Сибири и на Дальнем Востоке. Теперь об ухудшении погоды предупредили и жителей Краснодарского края.

Так, в Сочи готовятся к сильным дождям с грозами и смерчам. В МЧС по Краснодарскому краю отметили, что в регионе ожидается усиление порывов ветра до 20—22 м/с.

«В акваториях Чёрного моря от города Анапа до посёлка Магри имеется опасность формирования смерчей», — заявили в ведомстве.

В Гидрометцентре России также проинформировали, что ливни задержатся на территории города-курорта до 19 августа.

«В течение суток 17, 18 и 19 августа на территории муниципального образования город-курорт Сочи местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, на реках — резкие подъёмы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горной зоне угроза схода селей малого объёма», — следует из бюллетеня экстренной информации.

В связи с этим власти Сочи распорядились свернуть все палаточные лагеря вблизи водоёмов и привести в готовность все силы и средства для эвакуации жителей. Сообщается, что основной удар стихии придётся на Лазаревский район.

«Я требую, чтобы Лазаревский район отработал прямо каждую ситуацию очень активно. Везде. Естественно, что требования ко всем главам — и районов, и сельских округов: довести предупреждение до населения. Через квартальных. Путём звонков. Пусть эту ночь не поспят, пусть будут бдительными. Но при необходимости — чтобы каждый населённый пункт был на связи», — подчеркнул мэр города Анатолий Пахомов.

Он также обратился к федеральным дорожным службам с просьбой наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. Отслеживать ситуацию будут и экипажи ДПС.

В МЧС порекомендовали населению в случае возможных подтоплений как можно быстрее занять безопасное возвышенное место и оставаться там до прибытия спасателей.

Зона расширяется

Между тем в Приморье, где проходит гребень паводков, расширили зону действия режима чрезвычайной ситуации. Из-за подтоплений его ввели на территории Лесозаводского городского округа и Октябрьского района.

«В Лесозаводске разлив воды, более 80 домов уже попали в зону подтопления. Отселили в данный момент две семьи, одна из которых была размещена в пункте временного размещения. В целом по краю подтоплено на сегодняшний день около 130 домов и больше 460 подворий», — рассказал на заседании оперативного штаба врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников.

В свою очередь, в Примгидромете заметили, что обстановка на реках региона остаётся напряжённой. Наиболее сложная ситуация наблюдается в бассейне реки Раздольная, уровень воды в которой достиг опасного гидрологического значения. На всей территории края прогнозируется неустойчивая погода с осадками разной интенсивности. Однако, как уточнили в ведомстве, «ничего критичного по осадкам по всей территории края» они не ждут.

В краевой администрации рассказали, что в режим повышенной готовности была приведена территориальная подсистема РСЧС (российская единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) Приморья.

«Более 50 спасателей, десять единиц техники и восемь плавсредств уже работают в Дальнереченске, Хасанском, Лазовском, Красноармейском, Надеждинском районах. Для устранения последствий прошедших ливневых дождей привлечена почти 1 тыс. единиц тяжелой техники: бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, грейдеры, тралы, тракторы, тягачи и другие», — уточняется на сайте администрации.

Гребень паводка

В Хабаровском крае гребень дождевого паводка проходит на Амуре у Хабаровска с отметкой 582 см. При этом в ближайшие двое суток уровень воды повысится ещё на 5—10 см.

«В связи с постепенным подъёмом уровня воды в Хабаровске, помимо 42 приусадебных участков и огородов, оказались подтопленными четыре жилых дома, расположенных на улицах Вилюйская и Тимирязева. На левобережье во власти водной стихии продолжают оставаться порядка 1700 дачных и садовых участков», — рассказали в региональном МЧС.

Кроме того, уровень воды в Амуре у села Елабуга на 30 см превышает отметку категории «опасное явление».

«Интенсивные подъёмы уровней воды на 60—80 см в сутки наблюдаются в верхнем течении рек Подхоренок, Хор», — добавили в МЧС.

Также на Амуре в Хабаровском и Нанайском районах, на реке Бикин у станции, на реке Уссури у села Новосоветское в районе имени Лазо сохраняются уровни категории «неблагоприятное явление».

Во власти тайфунов

Паводковая ситуация на Дальнем Востоке в настоящий момент развивается под влиянием двух мощных тайфунов — «Кроса» и «Лекима». Из-за них оказались размытыми 15 участков дорог в Приморье. А на Сахалине частично остались без электричества девять населённых пунктов, в которых проживают более 7 тыс. человек.

«Тропический шторм заявил о себе на острове сильным ветром порывами более 30 м/с. Без электричества частично остались девять населённых пунктов. Развёрнуты аварийно-восстановительные работы», — рассказали в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Из-за тайфуна «Кроса» на Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность, сообщили представители ТОФ.

«В заливе Петра Великого ожидается волна до 3,5 м, на восточном побережье — до 4—5 м», — уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем, как подчеркнули в ТОФ, ухудшение погоды существенно не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей.