Президент США Джо Байден намерен инвестировать в развитие ядерно-оружейного комплекса колоссальные средства. Член Совета Федерации Ольга Ковитиди объяснила, что стоит за жаждой развить это направление. Угроза от России и Китая, о котором Белый дом не устаёт твердить миру, - это прикрытие.

Администрация Байдена готовит "Обзор ядерной политики". Предполагается, что на нужды ядерно-оружейного комплекса будет выделена "ошеломительная сумма" в ближайшие восемь лет. Члены конгресса обратились к президенту США и призвали снизить зависимость страны от ядерного оружия.

По словам Ольги Ковитиди, готовящийся к выходу "Обзор ядерной политики" - это "денежный насос".

"Непомерное наращивание ядерного и обычного военного потенциала США осуществляется на фоне отвлекающей идеи "китайской и российской угрозы", прикрывающей исключительно корыстные цели приближенных к Госдепу военно-олигархических кланов", - приводят слова сенатора "Народные Новости".

Американские налогоплательщики профинансируют опасную сферу как минимум на 630 миллиардов долларов до 2030 года.

Политик уверена, что конгрессмены своим призывом главе государства подают сигнал: подобные решения в преддверии выборов в США могут стать опасной темой для команды Байдена.