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Угроза от России и Китая - прикрытие: Русский сенатор объяснила страсть Байдена к ядерному оружию
11 февраля 2022, 05:35 • 64 • Политика
Президент США Джо Байден намерен инвестировать в развитие ядерно-оружейного комплекса колоссальные средства. Член Совета Федерации Ольга Ковитиди объяснила, что стоит за жаждой развить это направление. Угроза от России и Китая, о котором Белый дом не устаёт твердить миру, - это прикрытие.
Администрация Байдена готовит "Обзор ядерной политики". Предполагается, что на нужды ядерно-оружейного комплекса будет выделена "ошеломительная сумма" в ближайшие восемь лет. Члены конгресса обратились к президенту США и призвали снизить зависимость страны от ядерного оружия.
По словам Ольги Ковитиди, готовящийся к выходу "Обзор ядерной политики" - это "денежный насос".
"Непомерное наращивание ядерного и обычного военного потенциала США осуществляется на фоне отвлекающей идеи "китайской и российской угрозы", прикрывающей исключительно корыстные цели приближенных к Госдепу военно-олигархических кланов", - приводят слова сенатора "Народные Новости".
Американские налогоплательщики профинансируют опасную сферу как минимум на 630 миллиардов долларов до 2030 года.
Политик уверена, что конгрессмены своим призывом главе государства подают сигнал: подобные решения в преддверии выборов в США могут стать опасной темой для команды Байдена.
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