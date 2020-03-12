|
Угроза обществу: Словакия объявила режим ЧП
12 марта 2020, 20:35 • 86 • В мире
Словакия объявила режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране в связи с распространением коронавируса, который власти признали угрозой обществу. Братислава запретила проведение всех массовых мероприятий и намерена принять более жёсткие меры.
Словакия объявила режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране в связи с распространением коронавируса, который власти признали угрозой обществу. Братислава запретила проведение всех массовых мероприятий и намерена принять более жёсткие меры.
Режим ЧП вступит в силу 12 марта в 6:00 по местному времени и будет действовать на территории всей республики, сообщил словацкий премьер Петер Пеллегрини.
По его словам, целью введения чрезвычайного положения является необходимость создать условия для принятия мер по борьбе с коронавирусом.
На сайте правительства Словакии сообщается о запрете на проведение любых массовых мероприятий, в том числе спортивных и культурных. Ограничения распространяются и на частных лиц.
К 11 марта в Словакии зарегистрировано 10 случаев заражения COVID-19.
По последним данным, в 114 странах мира всего заболело более 119 тысяч человек, более 4 тысяч скончались.
Ранее в Кремле рассказали, что президент Владимир Путин пока никак не меняет свой график и проводит встречи в обычном режиме. Тем не менее власти приняли меры предосторожности
Подпишитесь на нас
Загрузка...
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 марта 2020, 05:35
|
07 марта 2020, 23:35
|
11 марта 2020, 15:35
|
08 марта 2020, 06:35
|
12 марта 2020, 00:35
|
06 марта 2020, 17:35
|
07 марта 2020, 04:35