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Угроза нового конфликта вокруг Гагаузии

26 августа 2021, 15:00  •  252 • Украина
Гагаузия обратилась к России и Турции за помощью
После продолжительного молчания башкан (глава) Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах встретилась в среду, 25 августа, с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым и с послом Турции Гюролом Сёкменсюером.
Поводом для встреч стала обеспокоенность гагаузских властей попытками президента и нового премьер-министра добиться отставки генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло, для чего парламент уже принял поправки в законодательство.
Кроме того, генеральный прокурор, а также главный прокурор АТО Гагаузия были исключены из Высшего совета прокуроров, такое решение парламент также одобрил.
В Гагаузии связывают попытки отставки генпрокурора с тем, что он является этническим гагаузом, ведь новая власть не скрывает свою неприязнь к автономной территории с пророссийским населением.
«Нас беспокоит исключение прокурора Автономии из состава ВСП, а также тот подход, который был использован в процессе разработки и публичного обсуждения поправок к закону «О прокуратуре». Игнорирование мнения Автономии и отсутствие диалога с властями Гагаузии – это недружественные и опасные сигналы. К сожалению, они вписываются в ряд других недружественных и недемократических действий, совершённых Президентом РМ и PAS в последние месяцы»,
– отметила Ирина Влах во время встречи с российским дипломатом.
Глава Гагаузии рассчитывает, что внешние партнёры призовут власти Молдовы к началу демократического диалога и отказу от нецивилизованных методов во внутренней политике.
Подобное заявление Ирина Влах сделала и во время встречи с послом Турции в Молдавии Гюролом Сёкменсюером, отметив, что дипломаты смогут воздействовать на Кишинёв.
«В противном случае мы будем вынуждены предпринять меры по защите прав Автономии»,
– заявила башкан, подчеркнув, что за последние годы Гагаузию постепенно лишили практических всех былых полномочий, а с мнением Гагаузии предпочитают не считаться.
Политолог Владимир Букарский напоминает, что гагаузы являются уникальным православным тюркоязычным народом, ориентированным на Россию и Турцию. А Гагаузия стала первым регионом, восставшим против молдавского национализма конца 80-х годов, «который очень быстро принял прорумынскую окраску».
«Нельзя забывать о том, что Гагаузская Республика была провозглашена на две недели раньше, чем Приднестровская Молдавская Республика в Тирасполе. А сегодня, когда власть в Кишинёве сконцентрирована в руках прозападного режима Майи Санду, возникла угроза нового конфликта вокруг Гагаузии»,
– считает политолог.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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