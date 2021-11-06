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Угроза нацбезопасности: в черном списке Украины нашли умерших российских артистов
06 ноября 2021, 15:35 • 28 • Политика
Десять известных личностей продолжают вселять в украинцев страх после своей смерти
Киев в своей антироссийской борьбе и истерии дошел до абсурдного. Украина не просто регулярно пополняет свой черный список, запрещая попавшим в него приезжать на свою территорию, но и продолжает считать угрозой российских артистов после их смерти. На это обратили внимание украинские журналисты.
Издание "Страна.ua" заметила, что в списке угроз национальной безопасности Украины на 6 ноября есть 10 фамилий – артистов, которых уже с нами нет. Этот черный лист обновляет украинский Минкульт по просьбе Службы Безопасности. Список размещен на официальном сайте министерства.
Так, в нем фигурируют представляющие опасность для Незалежной певец Иосиф Пригожин и оперная дива Ирина Богачева, актеры Станислав Говорухин, Владимир Меньшов, Василий Лановой, Борис Клюев, Валентин Гафт, артистка Элина Быстрицкая и режиссеры Олег Табаков и Борис Грачевский.
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