Угроза нацбезопасности: Путин указал на неочевидные последствия легализации "лёгких наркотиков"

Либерализация и легализация наркотиков в мире является угрозой национальной безопасности России. Об этом говорится в Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.

Речь идёт о легализации так называемых лёгких наркотиков, вроде каннабиса, в ряде стран, включая США. Глава государства считает, что это дестабилизирует международную систему контроля за оборотом наркотиков, расширяет глобальный рынок наркотиков.

Также среди угроз нацбезопасности России названы появление новых видов наркотиков, увеличение объёма их производства, а также применение новейших финансовых инструментов для легализации доходов от незаконного оборота наркотиков и новых способов оплаты приобретаемых наркотиков.

Для противодействия этим угрозам в документе предлагается использовать идеологические методы борьбы. В частности, предполагается создание условий для формирования идеологии антинаркотического поведения на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры народов России.

Следует отметить, что в Стратегии антинаркотической политики до 2020 года, утверждённой Дмитрием Медведевым, главными угрозами назывались контрабанда наркотиков из Афганистана, Европы и Латинской Америки, а также использование психоактивных веществ, за которыми не установлен контроль, в немедицинских целях.