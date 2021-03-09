Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими

Существует угроза нападения не только на Крым. Так, политолог Сергей Карнаухов указал на ещё один уязвимый регион с русскими. Речь о Приднестровье.

Политолог Сергей Карнаухов в своём Telegram-канале прокомментировал сообщения об угрозе нового обострения в Донбассе.

Ранее поступали многочисленные сведения, указывающие на то, что ВСУ в настоящее время могут готовиться к наступлению на ДНР и ЛНР. О планах прорыва линии фронта, в частности, рассказал YouTube-каналу "Аналитическая служба Донбасса" украинский перебежчик.

Карнаухов заявил, что отвести угрозы от Донецка и Луганска можно было бы путём присоединения народных республик к России.

Мы сами виноваты в том, что даём им соблазн для военного вторжения в Донбасс. Все международно-правовые основания включить ДНР и ЛНР в состав РФ были. Мы протянули. Теперь уже поздно, - написал эксперт.

Он добавил, что, если России не удастся помешать войне Киева против народных республик, в дальнейшем опасность нападения на Крым и Приднестровье будет "более чем реалистична".