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Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
09 марта 2021, 02:30 • 110 • Политика
Существует угроза нападения не только на Крым. Так, политолог Сергей Карнаухов указал на ещё один уязвимый регион с русскими. Речь о Приднестровье.
Политолог Сергей Карнаухов в своём Telegram-канале прокомментировал сообщения об угрозе нового обострения в Донбассе.
Ранее поступали многочисленные сведения, указывающие на то, что ВСУ в настоящее время могут готовиться к наступлению на ДНР и ЛНР. О планах прорыва линии фронта, в частности, рассказал YouTube-каналу "Аналитическая служба Донбасса" украинский перебежчик.
Карнаухов заявил, что отвести угрозы от Донецка и Луганска можно было бы путём присоединения народных республик к России.
Он добавил, что, если России не удастся помешать войне Киева против народных республик, в дальнейшем опасность нападения на Крым и Приднестровье будет "более чем реалистична".
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