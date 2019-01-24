Угроза начала гражданской войны

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Каракас разорвал дипломатические отношения с США, которые признали президентом Венесуэлы лидера оппозиции. Такие же меры могут быть приняты и против других стран, отказывающихся признавать Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы: Аргентины, Бразилии, Канады и т.д.

Страна подошла как никогда близко к гражданской войне.

Ситуация в Венесуэле так долго была очень напряженной, что все уже как-то к этому привыкли. Вспышка произошла после неудачной попытки переворота, предпринятой группой национальных гвардейцев. 27 мятежников были арестованы.

После переворота начались многотысячные демонстрации оппозиции. Два дня волнений унесли жизни 14 человек.

В Венесуэле сейчас два президента. Кроме Николаса Мадуро, который недавно приступил к исполнению второго президентского срока, президентом, правда, временным, до проведения выборов провозгласил себя и лидер оппозиции, спикер Национальной ассамблеи (парламента) 35-летний Хуан Гуаидо. Его незамедлительно признали Вашингтон и американские союзники в Латинской Америке, а также Канада. Мадуро же в отместку приказал всем американским дипломатам в течение 72 часов покинуть Венесуэлу.

Дональд Трамп многозначительно предупредил, что США рассматривают все возможности. Он провозгласил парламент единственной легитимной властью в Венесуэле и предостерег Мадуро от применения силовых методов.

Вице-президент Майк Пенс заявил, что Вашингтон воспользуется всей дипломатической и экономической мощью, чтобы привести к власти оппозицию.

Мадуро, закаленный несколькими годами борьбы за власть, сдаваться не собирается.

«Мы защищаем право на само существование нашей Боливарианской республики»,- заявил Николас Мадуро на митинге, проходившем у президентского дворца Мирафлорес в Каракасе.

Президент Мадуро призвал своих сторонников бороться с переворотом, который организовали империя гринго» и «правые фашисты».

Гуаидо выпустил собственное воззвание. Он попросил иностранные государства не выводить своих дипломатов из Венесуэлы. По словам Майка Помпео, Вашингтон проигнорирует требование Мадуро – американские дипломаты останутся в Венесуэле.

Реакция на события в Венесуэле вполне предсказуемая. В Брюсселе заявили, что необходимо учитывать требование народа и провести новые выборы, т.е. фактически признали Гуаидо, а в Москве подчеркнули, что США проводят очередную цветную революцию и что Россия не собирается признавать переворот.

Мадуро также поддержали Турция, Куба и Боливия. Однако 11 из 14 членов регионального блока «Группа Лимы» выступили за проведение в Венесуэле новых выборов в кратчайшее время. Воздержались Мексика, Гайана и Санта-Лючия.

Венесуэла имеет самые большие на планете разведанные запасы нефти и тем не менее все глубже погружается в кризис как политический, так и экономический. В стране гиперинфляция, практически превратившая национальную валюту – боливары в ничего не стоящую бумагу. Пышным цветом расцвела преступность. Более 3 миллионов венесуэльцев бежали в соседние страны, так что в Южной Америке сейчас свой миграционный кризис.

Хуан Гуаидо, возможно, и получит широкую поддержку за рубежом, но его положение в самой Венесуэле непрочное, потому что оппозиция не контролирует правительственные учреждения и силы безопасности. Известный аналитик Димитрис Пантулас не уверен, что народ будет готов жертвовать своими жизнями за Гуаидо.

Выживание Мадуро, как нетрудно догадаться, будет зависеть от позиции военных. Президент прекрасно это понимает. Он пытался завоевать расположение армии и ставил военных на высокие посты в правительстве и нефтегазовой компании PDVSA. Однако пока не очень понятно, насколько сильно военные готовы поддерживать Николаса Мадуро.

У Хуана Гуаидо «пряников» меньше, чем у власти. Он только пообещал амнистию всем военным, которые помогут восстановить в Венесуэле демократию.

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