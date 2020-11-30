Угроза из пробирки: Коронавирус мог вырваться из лаборатории для мировых революций?

Автор:

Маргарита Меньшикова

Непростые темы, относящиеся к пандемии коронавируса, недавно затронули в информационном бюллетене Faits&Documents. Эммануэль Ратье рассуждал на тему того, как финансовая и политическая элита, встречающаяся раз в год на Давосском экономическом форуме, пытается нажиться на кризисе, вызванном COVID-19. В нескольких статьях говорилось о глобальных экономических, социальных и финансовых изменениях, которые повлекла за собой пандемия.

Хотели победить СПИД, а вывели мировое зло?

В одной из публикаций затронули тему исследований, проводившихся в России. Так, учёный Пётр Чумаков из Московского института молекулярной биологии заявлял в Daily Mail, что "в Китае учёные Уханьской лаборатории уже более десяти лет активно участвуют в разработке различных вариантов коронавируса. [...] Они совершали действительно удивительные вещи. Например, вставки в геном, которые дали вирусу возможность заразить клетки человека. Теперь всё это проанализировано. Картина создания текущего коронавируса постепенно складывается".

"Слишком рано винить кого-либо", – добавил он, подтвердив гипотезу, разработанную Люком Монтанье, ссылаясь на создание "вариантов вируса без злоумышленных целей, возможно, в контексте исследований по созданию вакцины против ВИЧ".

Версия о том, что новый коронавирус появился не естественным путём, не нова. Ранее об этом успели заявить власти США: тогда ещё президент Дональд Трамп объявлял, что SARS-CoV-2 получен в лаборатории Уханя, и у него якобы есть подтверждающие это доказательства. Предъявить их общественности он, конечно, не смог. Тем не менее ему на полном серьёзе вторил американский госсекретарь Майк Помпео. Последний постоянно повторял, мол, на искусственное происхождение вируса COVID-19 указывает множество факторов. Впрочем, поскольку тот же Трамп изначально в пандемию вообще не верил, а потом вёл себя не слишком серьёзно на фоне того, что в Америке был весьма высокий процент смертности от коронавируса, на рассуждения этой парочки мало кто обратил внимание.

Любопытно, что и сами Штаты – в списке "подозреваемых" для тех, кто допускает происхождение вируса в лабораторных условиях. Экономист, академик РАН, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев напоминает, что Америка раньше была мировым центром частных крупных транснациональных корпораций, противостоял же ему центр мировой системы социализма в лице Советского Союза. После распада последнего первая деградирует, но Штаты пытаются всеми силами удержать гегемонию.

Чтобы продолжить либеральную глобализацию, американская властвующая элита фактически развязала мировую гибридную войну. Она направлена против Китая, в отношении которого США ведут торговую войну. Но в силу русофобской геополитической традиции, а также с учётом восстановления национального суверенитета России с приходом президента Путина и восстановления нашей обороноспособности, американская агрессия направлена и против нашей страны. Против нас ведутся финансовые санкции, арестовываются наши люди в разных странах, отбираются миллиарды долларов активов, захватываются целые отрасли российской экономики. Всё это самая настоящая война, в которой с этого года наступила новая фаза – фаза применения биологического оружия. Синтезированный в американских лабораториях коронавирус был вброшен в Китай, для того чтобы дестабилизировать там социально-политическую обстановку. Затем он бумерангом вернулся на Запад,

– уверен Глазьев.

По словам эксперта, сейчас мировая властвующая элита использует эту "психокоронавирусную пандемию" для укрепления своего могущества. Для этого ужесточаются социально-политические режимы, вводятся, по сути, авторитарные методы управления своими народами. На этом фоне, говорит Глазьев, мало кто в мире заметил, что всего-то за несколько месяцев, даже недель мировой рынок потерял 30 триллионов долларов. "Американская властвующая олигархия сбросила более 15 триллионов, а в целом в мире финансовая олигархия сбросила около 30 триллионов своих обязательств. И тут же навязывает всем странам мира новые долги", – предостерёг эксперт.

Природа сложнее любых лабораторий

Впрочем, в естественном происхождении коронавируса убеждены гораздо больше специалистов. Ранее о том, что злосчастный COVID-19 появился природным путём, а не по прихоти некоего сумрачного гения-человека, заявляли в Пентагоне. В частности, председатель комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли отмечал, что собранные о новом коронавирусе сведения указывают именно на это.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также неоднократно говорил о том, что в СВР не обладают какими-либо данными об искусственном происхождении коронавируса.

Мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения,

– сказал он в интервью РИА "Новости". И подчеркнул, что для наших учёных вопрос, откуда взялся вирус, не столь важен, как другой – как его победить? Поэтому все силы они прикладывают именно к этому направлению работы.

Пандемия революций?

Но раньше тот же Нарышкин высказывал ещё одну интересную мысль – что пандемию "некоторые силы" могут использовать в своих политических интересах. Затрагивает эту тему и Рантье в своих рассуждениях.

"Многие страны Ближнего Востока и Северной Африки особенно подвержены риску. Тройной удар COVID-19, обвал цен на нефть (для некоторых игроков) и замораживание туризма (жизненно важный источник рабочих мест и валютных поступлений) могут спровоцировать волну массовых антиправительственных протестов, напоминающих "арабскую весну" 2011 года", – говорится в бюллетене Faits&Documents.

Автор считает, что в таких крупных странах, как Египет, Индия, Пакистан, Нигерия и Филиппины, для которых денежные переводы являются важнейшим источником внешнего финансирования, это создаст многочисленные трудности и сделает их экономическую, социальную и политическую ситуацию ещё более неустойчивой, что чревато весьма реальной возможностью дестабилизации:

"В таких странах, как Эфиопия, где доходы от туризма составляют почти половину (47%) от общего объёма экспорта, соответствующая потеря доходов и рабочих мест причинит огромные экономические и социальные страдания. То же самое относится и к Мальдивам, Камбодже и ряду других стран".

И всё это весьма тревожно звучит в разрезе представленного в Давосе проекта Great Reset – "Большой перезагрузке" мира. Собственно, именно этому и посвящено расследование Рантье. Вероятно, на волне пандемии, в эпоху всеобщей неразберихи и неуверенности в завтрашнем дне мировые элиты действительно не будут церемониться в методах для достижения собственных целей. Остаётся только надеяться на то, что Россия в этой буре выстоит и выйдет из неё с минимальными потерями.