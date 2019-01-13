Угроза или шанс: стоит ли Украине опасаться избрания президентом комика Владимира Зеленского

На Украине набирает обороты предвыборная гонка. Пока что её лидером остаётся кандидат от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако на втором месте с относительно небольшим отрывом (10,8% против 13,4%) расположился шоумен Владимир Зеленский. При этом его популярность вызывает опасения у некоторых экспертов. Они полагают, что у Зеленского «нет устойчивых мировоззренческих установок» и актёр может стать пешкой в чужой игре. По мнению аналитиков, за Зеленским может стоять украинский олигарх Игорь Коломойский. Впрочем, специалисты считают победу шоумена маловероятной.

Самым главным политическим событием на Украине в 2019 году, безусловно, станут выборы президента страны. Официально предвыборная гонка стартовала 31 декабря 2018 года. Согласно данным опубликованного в начале января опроса центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени А. Яременко, пока что в ней лидирует Юлия Тимошенко — за неё готовы отдать свои голоса 13,4%.

На втором месте с относительно небольшим отставанием (10,8%) расположился комик Владимир Зеленский. При этом его популярность беспокоит некоторых экспертов.

Так, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью телеканалу News One заявил, что такие люди, как Зеленский, «опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов».

Позднее Погребинский пояснил свой тезис в разговоре с RT. Политолог отметил, что считает победу Зеленского маловероятной, но если комику всё же удастся занять президентское кресло, то для Украины это может плохо кончиться.

«Это человек несамостоятельный, у него нет собственного мировоззрения, он вёл себя очень противоречиво: то давал деньги АТО и развлекал бойцов на передовой борьбы с ДНР и ЛНР, то говорил, что нельзя плохо поступать с российскими артистами и русским языком. У человека нет собственной позиции», — уверен Погребинский.

Поэтому, считает эксперт, Зеленский легко может стать пешкой в чужой игре.

По словам политолога, другие кандидаты в президенты Украины в прошлом также не раз меняли свои политические позиции и также зависят от спонсоров и союзников, но, в отличие от Зеленского, они обладают «собственной волей принятия решений».

Фактор Коломойского

О своём вступлении в предвыборную гонку Зеленский, с 2015 года исполняющий роль президента Украины Василия Голобородько в телесериале «Слуга народа», объявил в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года в эфире телеканала «1+1». Ради выступления Зеленского редакция даже сдвинула в эфирной сетке традиционное новогоднее обращение к нации действующего украинского президента Петра Порошенко.

«Это выступление по телевидению за две минуты до Нового года не могло произойти лишь по воле самого Зеленского. Такие вопросы решает только хозяин телеканала, — отметил Погребинский. — А хозяин этого телеканала известен — это Коломойский».

Совладелец группы «Приват» Игорь Коломойский считается одним из богатейших людей Украины (в 2018 году занял шестое место в списке украинского Forbes). После событий на Майдане 2013—2014 годов бизнесмен стал председателем областной государственной администрации Днепропетровской области. В политике поддерживал радикальных националистов («Правый сектор»*, некоторое время — Радикальную партию Олега Ляшко, позже — партию УКРОП) и воевавшие в Донбассе националистические формирования. В 2015 году Коломойский вступил в конфликт с президентом Украины Петром Порошенко. В результате он был смещён с поста руководителя Днепропетровской области и выехал за рубеж. Группа «Приват» после конфликта с Порошенко лишилась контроля над крупнейшим банком Украины — «Приватбанком».

Игорь Коломойский

РИА Новости

© Михаил Маркив

В России в 2014 году Коломойский был объявлен Следственным комитетом в международный розыск из-за обвинений в применении запрещённых средств и методов ведения войны, организации убийств, похищении людей, воспрепятствовании работе журналистов. Позже Басманный районный суд Москвы принял решение заочно арестовать украинского олигарха.

«Коломойский известен как самый опытный и тонкий интриган среди украинских бизнесменов, человек абсолютно беспринципный и аморальный», — утверждает Михаил Погребинский.

По словам эксперта, без медийной и денежной помощи со стороны Игоря Коломойского Владимир Зеленский просто не сможет вести предвыборную кампанию.

Сам Зеленский официально отрицает свою связь с опальным олигархом. Ранее сообщали о контактах Коломойского с Юлией Тимошенко и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который в прошлом году активно пытался участвовать в украинской политике.

Кто победит?

По словам Михаила Погребинского, несмотря на высокий рейтинг, шансов попасть во второй тур у Владимира Зеленского очень мало. В первом же туре никто из кандидатов не сможет рассчитывать на победу.

«Несмотря на то что Зеленский имеет преимущество по отношению к Порошенко, Бойко и Гриценко, это преимущество лишь в 3—4%, — утверждает Погребинский. — Люди отдают ему предпочтение в опросах по принципу «против всех». Но многие из тех, кто сейчас отдаёт ему предпочтение, на выборы не пойдут».

Напомним, что на третьем месте после Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского расположился лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (8,5%). На четвёртом — экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко (8,1%). Закрывает пятёрку наиболее популярных кандидатов действующий президент Украины Пётр Порошенко с 7,7% поддержки.

Схожего мнения придерживается и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Конечно, сейчас на Украине даже комик может получить 8—10% голосов, но давайте не будем всерьёз рассматривать Владимира Зеленского как будущего президента Украины», — заявил Бондаренко RT.

Между тем у действующего президента Пётра Порошенко, несмотря на низкий рейтинг, есть основания претендовать на переизбрание, считает политолог.

«Его шансы довольно высоки. Он обладает серьёзным административным ресурсом. Существует такая вещь, как силовое давление, в том числе на избирателей, возможности для фальсификации, на которые Запад вполне закроет глаза, так как Порошенко пытается быть главным антироссийским лидером на постсоветском пространстве», — утверждает Бондаренко.

По мнению Михаила Погребинского, сейчас у Порошенко «больше шансов пройти во второй тур, чем у Зеленского» и других соперников лидирующей Юлии Тимошенко. Выход же лидера «Батькивщины» во второй тур Погребинский считает гарантированным.

На Украине ликвидировали пожар на нефтехимическом заводе «Я не представляю себе, что должно произойти, чтобы она потеряла это лидерство», — утверждает политолог.

Однако это вовсе не значит, что победа у неё в кармане. Всё будет зависеть от того, кого из вышедших во второй тур кандидатов украинские элиты сочтут наименьшим злом для себя, полагают эксперты.

Михаил Погребинский считает, что в противостоянии Порошенко — Тимошенко, скорее всего, победит лидер «Батькивщины». А если же, например, у Зеленского всё-таки получится попасть во второй тур против Юлии Тимошенко, то в такой комбинации его шансы на президентское кресло будут выше из-за серьёзного антирейтинга последней.

Юлия Тимошенко

Reuters

© Valentyn Ogirenko

По данным центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Яременко, никогда бы не проголосовали за Тимошенко 28,9% избирателей. Выше антирейтинг только у Петра Порошенко — против него категорически выступили 51,9% респондентов.

Единственный шанс

При этом, по мнению Михаила Погребинского, слабость и инертность Зеленского как политической фигуры при таком сценарии может сыграть и положительную роль.

«Если при каких-то маловероятных обстоятельствах Владимир Зеленский станет президентом, единственным плюсом может быть то, что это подтолкнёт политическую систему сделать из президента «английскую королеву» и перейти к парламентской форме правления», — поделился своими соображениями Михаил Погребинский.

Как отмечает эксперт, такая система позволит более гармонично учитывать интересы западной и восточной частей Украины.

«Представить себе президента, который одинаково хорош для обеих частей страны, невозможно, это всегда выбор в пользу одной, — подчёркивает Погребинский. — Например, Порошенко, когда пришёл к власти, узурпировал эту власть, в итоге вторая половина населения теперь вообще игнорируется. В парламентской же системе политические партии будут вынуждены искать компромисс».

Однако для того, чтобы такая система заработала, необходим, по словам политолога, консенсус олигархов, стоящих за главными политическими фигурами, и их желание сделать выбор в пользу взвешенного курса во внешней политике страны.

«На Украине роль «глубинного государства» выполняют олигархи. Их меньше десяти человек (Фирташ, Коломойский, Пинчук и ещё две-три фигуры). Если бы они сели за один стол и решили, что им невыгодна позиция «прочь от Москвы», что надо искать компромисс и с Россией, и с Западом, то это было бы идеальным решением для страны. Других акторов, определяющих расстановку сил на Украине, просто нет», — утверждает Погребинский.

Однако, по словам Олега Бондаренко, надеяться на значительные изменения после выборов 2019 года ни во внешней, ни во внутренней политике Украины не стоит.

«Нынешние политические элиты Украины продолжают курс на жёсткую конфронтацию с Россией. И неважно, кто станет президентом Украины: ухудшение отношений с Россией будет продолжаться. Что-то может поменяться разве что лет через пять, когда усталость общества от этой политики будет абсолютной», — подвёл итог Олег Бондаренко.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).