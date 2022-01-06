Угроза идёт извне: Глава совета ОДКБ объяснил отправку сил в Казахстан

Глава совета ОДКБ Никол Пашинян объяснил отправку Коллективных миротворческих сил организации в Казахстан. Он отметил, что независимость и нацбезопасность республики оказались под угрозой. Притом эта угроза идёт извне.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что возглавляемый им Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение доставить в Казахстан, где серьёзно усилились протесты и беспорядки, миротворческие подразделения.

Пашинян объяснил этот шаг просьбой казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, который ранее направил странам организации запрос о помощи в урегулировании тревожной ситуации.

Также армянский премьер констатировал, что сложившаяся в центральноазиатской республике обстановка напрямую угрожает её независимости и нацбезопасности.

Эта опасность обеспечивается, в частности, иностранным вмешательством, добавил Пашинян.

В связи с этим совет, опираясь на четвёртую статью Договора о коллективной безопасности, постановил отправить подразделения Коллективных миротворческих сил ОДКБ на территорию Казахстана, резюмировал премьер Армении в своём посте в соцсети.