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Угроза идёт извне: Глава совета ОДКБ объяснил отправку сил в Казахстан

06 января 2022, 03:05  •  157 • Политика
Глава совета ОДКБ Никол Пашинян объяснил отправку Коллективных миротворческих сил организации в Казахстан. Он отметил, что независимость и нацбезопасность республики оказались под угрозой. Притом эта угроза идёт извне.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что возглавляемый им Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение доставить в Казахстан, где серьёзно усилились протесты и беспорядки, миротворческие подразделения.
Пашинян объяснил этот шаг просьбой казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, который ранее направил странам организации запрос о помощи в урегулировании тревожной ситуации.
Также армянский премьер констатировал, что сложившаяся в центральноазиатской республике обстановка напрямую угрожает её независимости и нацбезопасности.
Эта опасность обеспечивается, в частности, иностранным вмешательством, добавил Пашинян.
В связи с этим совет, опираясь на четвёртую статью Договора о коллективной безопасности, постановил отправить подразделения Коллективных миротворческих сил ОДКБ на территорию Казахстана, резюмировал премьер Армении в своём посте в соцсети.

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