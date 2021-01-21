Угроза Грефа об эксперименте с деньгами сбылась. "Готовьтесь: весной может появиться "сберкоин"

Сбербанк подал заявку в Центробанк РФ с просьбой зарегистрировать собственную криптовалюту под названием "сберкоин". Об этом объявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он добавил, что технологически Сбер уже готов к работе с цифровой валютой. Банк провёл внутренний тест, который показал работоспособность системы. Теперь Сбербанк ожидает, когда его криптовалюта будет официально зарегистрирована.

По закону процедура регистрации занимает 45 дней, и в течение этого срока площадку либо зарегистрируют, либо мы получим какие-либо замечания. Есть большая вероятность, что весной уже получится этот проект запустить,

- сказал Анатолий Попов.

В Сети неоднозначно отреагировали на известие о скором появлении цифровой валюты от Сбера, о которой неоднократно говорил глава банка Герман Греф. У него даже вышел по этому поводу спор с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной по поводу того, кому достанется право выпускать официальную российскую цифровую валюту.

Пока есть ощущение, что в Сбере бегут впереди паровоза, зарегистрировав свою крипту, просто "чтобы было". Ведь несмотря на принятые в этой сфере законы, пока статус криптовалют в России неоднозначный, включая и их регулирование и оборот,

- комментирует Telegram-канал "Жирные коты".