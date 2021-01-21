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Угроза Грефа об эксперименте с деньгами сбылась. "Готовьтесь: весной может появиться "сберкоин"

21 января 2021, 21:30  •  130 • Политика
Сбербанк подал заявку на регистрацию собственной криптовалюты. "Готовьтесь: весной может появиться "сберкоин", - комментируют в Сети.
Сбербанк подал заявку в Центробанк РФ с просьбой зарегистрировать собственную криптовалюту под названием "сберкоин". Об этом объявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
Он добавил, что технологически Сбер уже готов к работе с цифровой валютой. Банк провёл внутренний тест, который показал работоспособность системы. Теперь Сбербанк ожидает, когда его криптовалюта будет официально зарегистрирована.
По закону процедура регистрации занимает 45 дней, и в течение этого срока площадку либо зарегистрируют, либо мы получим какие-либо замечания. Есть большая вероятность, что весной уже получится этот проект запустить,
- сказал Анатолий Попов.
В Сети неоднозначно отреагировали на известие о скором появлении цифровой валюты от Сбера, о которой неоднократно говорил глава банка Герман Греф. У него даже вышел по этому поводу спор с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной по поводу того, кому достанется право выпускать официальную российскую цифровую валюту.
Пока есть ощущение, что в Сбере бегут впереди паровоза, зарегистрировав свою крипту, просто "чтобы было". Ведь несмотря на принятые в этой сфере законы, пока статус криптовалют в России неоднозначный, включая и их регулирование и оборот,
- комментирует Telegram-канал "Жирные коты".

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