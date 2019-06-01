Угроза госпереворотом: как закон о государственном языке на Украине стал поводом для атаки на Зеленского

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил новому руководству страны очередным «госпереворотом», если власть решится отменить закон об украинском языке как государственном. Ранее такое предложение выдвинул соратник Зеленского, одновременно призвав к переговорам с Россией. В администрации президента подчеркнули, что это мнение не совпадает с позицией главы государства. Однако источники RT в политических кругах Киева отмечают, что в окружении Зеленского действительно идут разговоры о том, чтобы пересмотреть строгие языковые нормы. Впрочем, эксперты сомневаются, что президент свернёт курс на украинизацию. По мнению аналитиков, ожесточённая критика в его адрес обусловлена внутриполитическими причинами — оппоненты украинского лидера стремятся лишить его электоральной поддержки в преддверии парламентских выборов.

Вице-премьер правительства Украины Павел Розенко пригрозил «повторить» госпереворот 2014 года в случае отмены закона об украинском языке, принятого ранее по инициативе Петра Порошенко.

Украинский чиновник, ответственный за культурную, социальную и языковую политику в стране, а также вопросы здравоохранения, сообщил об этом на своей странице в Facebook. Публикацию он сопроводил фотографией нардепа Вадима Колесниченко, который в 2012 году стал одним из авторов закона о региональных языках. Этот документ повысил статус русского языка на юго-востоке страны. После переворота 2014-го Верховная рада Украины объявила закон утратившим силу, а Колесниченко эмигрировал в Россию.

«В своё время один «фунт» (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый, — отметил Розенко. — Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за «поребрик»… А украинский язык был и будет… Даже и не думай…те!! Можем повторить».

Накануне спикер Рады Андрей Парубий обвинил «представителей президента» в намерениях «отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию».

«Земля под вами будет гореть», — пообещал новой президентской команде Парубий, заявив, что говорит «и от имени Верховной рады, и от имени правительства».

В свою очередь, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что «реальные планы Зеленского в гуманитарной политике» — это реализация «путинской программы борьбы со всем украинским».

Напомним, что подписанный Петром Порошенко 15 мая закон о государственном языке предусматривает использование украинского языка в качестве официального во всех сферах жизни. Также предусмотрены квоты на использование государственного языка в фильмах украинского производства: не менее 90% реплик должно звучать на украинском. За соблюдением новых норм будут следить специальные языковые инспекторы. Инициативу уже раскритиковали дипломатические ведомства России и Венгрии.

«Первый шаг для отмены войны»

Столь бурную реакцию в Раде и украинском кабмине вызвало, вероятно, заявление совладельца «95-го квартала» Бориса Шефира — брата помощника Зеленского Сергея Шефира.

Сергей Шефир, Владимир Зеленский и Борис Шефир

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© zelenskiy95

В интервью порталу «Детектор медиа» Борис Шефир, ранее работавший в предвыборном штабе нынешнего президента республики, раскритиковал закон об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного. По его словам, украинизация лишь вредит теле- и кинопроизводству, снижая конкурентные преимущества не только на российском рынке, но и на всей территории стран СНГ.

Также соратник и давний бизнес-партнёр Зеленского раскритиковал квоты на использование украинского языка, которые предусмотрены новым законом, назвав их нарушением Конституции Украины, и призвал к переговорам с Россией. По его мнению, команда прежнего президента Петра Порошенко наживалась на войне в Донбассе и противостоянии с Россией, Зеленский же способен нормализовать межгосударственные отношения.

«Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны», — заявил Шефир.

Впрочем, администрация Зеленского сразу после публикации интервью поспешила откреститься от заявлений Шефира, заявив в ответе на запрос BBC Украина, что «это мнение не совпадает с позицией президента».

Тем не менее, это не помешало вице-спикеру Верховной рады Ирине Геращенко 31 мая на съезде партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» (до 24 мая 2019 г. называлась Блок Петра Порошенко «Солидарность». — RT) призвать присутствующих выступить «единым фронтом» против политики президента, а Парубию — пригрозить новой власти уличными акциями протеста.

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко с супругой Мариной на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве.

РИА Новости

Сам Порошенко призвал «95-й квартал» продавать в Россию продукцию на украинском языке.

«Пусть учат!», — подчеркнул экс-президент.

«Любые действия, противоречащие курсу на окончательный разрыв с российским колониальным прошлым, на укрепление украинской идентичности, атаки на украинский язык или церковь — получат наш решительный отпор. Для того я остаюсь в политике, а партия идёт на выборы», — написал позже Порошенко в своём Twitter.

Будь-які дії, які суперечитимуть курсу на остаточний розрив з російським колоніальним минулим, на зміцнення української ідентичності, атаки на українську мову чи церкву - отримають нашу рішучу відсіч. Для того я залишаюся в політиці, а партія йде на вибори — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 мая 2019 г.

«Нагнетание истерии»

Как отметил источник RT в партии «Народный фронт», опасения Порошенко и его сторонников частично обоснованы.

«Окружение Владимира Зеленского действительно готово пересмотреть нормы закона о языке. Они считают, что это может стать первым шагом к поиску компромисса с восточными регионами, для которых этот вопрос очень важен.

Против выступает действующая Рада и правительство, которые не хотят признавать свои ошибки при принятии этого закона. На этом фоне может разгореться конфликт между представителями нынешнего и предыдущего президентов», — полагает собеседник RT.

Источник в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» считает причиной атаки на Зеленского политические амбиции бывшего президента.

«Главная задача — это раскритиковать все идеи, даже если они здравые. Сейчас все политики думают только о парламентских выборах, а не о рядовых гражданах», — считает собеседник RT из партии экс-президента Украины.

Аналогичной точки зрения придерживается политолог Ростислав Ищенко. Он уверен, что «идёт нагнетание истерии перед выборами в Верховную раду для того, чтобы мобилизовать националистический электорат». Внеочередные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июня.

В свою очередь, доцент МГИМО Кирилл Коктыш считает, что выпады против Зеленского из-за высказываний его делового партнёра о языке и переговорах с Россией нацелены на то, чтобы лишить президента поддержки значительной части его электоральной базы. Уступка Порошенко и его команде приведёт к потере части голосов русскоязычного юго-востока, считает эксперт. А отмену закона может неоднозначно воспринять националистически настроенная часть населения, которая по тем или иным причинам голосовала за Зеленского.

«Главная проблема Парубия, Розенко и всех остальных заключается в том, что у партии Зеленского рейтинг порядка 40% голосов, и если он доберёт 10% в процессе предвыборной кампании, то он станет первым президентом в истории Украины, который получит парламентское большинство. Поэтому они любой ценой пытаются заставить Зеленского действовать таким образом, чтобы «размыть» его электорат», — заявил в интервью RT Коктыш.

По словам источника RT в Радикальной партии, закон о государственном языке ещё не раз станет поводом для беспокойства для действующей власти.

«Порошенко решил закрепить прозападный курс Украины и создать дополнительные проблемы Зеленскому, которому придётся не только объясняться с соседними государствами, но и с украинцами», — считает собеседник RT.

Язык и украинизация

Тем временем число критиков нового закона о госязыке нарастает. 31 мая к ним присоединился почётный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. В этом вузе, существующем с 1996 года, преподавание ведётся исключительно на английском. И переход на украинский руководство Школы считает нецелесообразным.

«Будем платить штрафы, отказываться от лицензии, переезжать в другую страну, — подчеркнул представитель вуза в своём Facebook. — Если Украине не нужны современные экономисты, это право Украины. Но превращать экономическое образование в Киевской школе экономики в цирк мы не будем».

Ещё одна проблема, как отмечают эксперты, заключается в том, что после новой реформы украинского языка даже его носителям будет трудно усвоить новые правила.

Напомним, 22 мая кабинет министров Украины принял новую редакцию украинского правописания. Теперь нормы украинского языка станут ещё дальше от тех, что приняты в русском языке. Например, такие слова как «міф», «анафема», «Афіни» могут писаться и как «міт», «анатема», «Атени». Станет возможным говорить и писать «авдиторія», «фавна» (вместо «фауна»), «лавреат». В украинском появятся ранее не свойственные ему феминитивы («директорка», «філологиня»), а написание многих русских фамилий будет искажено («Донський» — вместо «Донской», «Трубецький» вместо Трубецкой. Как сообщает украинское издание «Новое время», ссылаясь на пояснительную записку к постановлению правительства Украины, введение новых правил объясняется изменением ориентиров общества «с украинско-русского двуязычия на украинский язык как единственный государственный».

Как поясняли ранее инициаторы изменений из Украинской национальной комиссии по вопросам правописания, новые нормы орфографии ориентируются на правила времён петлюровской Украинской народной республики 1919 года, а также — на нормы времён советской украинизации 1920-х, от которых отказались в 1933 году, поскольку сочли их националистическим перегибом.

В украинской школе

© Gleb Garanich / Reuters

В украинском сегменте интернета реформу большей частью раскритиковали за введение отживших, непонятных и ненужных правил. К примеру, украинская журналистка Олеся Медведева уверена, что все языковые инновации Киева направлены лишь на то, чтобы «не звучало так, как в русском».

Ростислав Ищенко подчёркивает, что языковой вопрос на Украине чрезмерно политизирован.

«Если бы на Украине государственный язык функционировал как во всех нормальных государствах, то проблемы не было, — считает эксперт. — Но на Украине часть радикальных националистов пытаются не столько поддержать государственный язык, сколько запретить русский, то есть полностью вытеснить его из Украины».

По мнению политолога, от Владимира Зеленского в такой обстановке не стоит ждать резких шагов и отказа от политики украинизации.

«Зеленский не способен отказаться от украинизации. Все его действия на посту президента свидетельствуют, что он вовсе не намерен реабилитировать отношения с Россией», — уверен Ищенко.