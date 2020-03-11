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Угроза для западных стран? Найдена связь между ФСБ России и МВД Латвии, пишут СМИ
11 марта 2020, 11:35 • 32 • В мире
СМИ нашли связь между ФСБ России и МВД Латвии. Оказывается, оба ведомства используют российскую систему электронного документооборота. Журналисты не исключают, что программа теперь попадёт в чёрный список в Латвии как угроза для западных стран.
Как пишет Neatkarīgā rīta avīze, с 2006 года Министерство внутренних дел Латвии использует для бухгалтерии программу Docs Vision, созданную в России.
Ею также пользуются российское правительство и ФСБ.
Издание отмечает, что за 14 лет Рига потратила на обслуживание программы около 500 тысяч евро. Последний договор с МВД на сумму 192 540 евро был заключен в мае прошлого года.
Как выяснили журналисты, правообладателями программы являются двое граждан России.
Теперь предполагается, что Docs Vision может попасть в чёрный список в Латвии, как когда-то антивирус Kaspersky, названный несколько лет назад угрозой для западных стран.
Издание отмечает, что разработчики могут оставить для себя лазейки и получить доступ к данным, обрабатываемым программой.
Журналисты не уточнили, стоит ли тогда отказаться от всех электронных программ, ведь любые разработчики могут оставить себе "лазейки".
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