Угроза для западных стран? Найдена связь между ФСБ России и МВД Латвии, пишут СМИ

Как пишет Neatkarīgā rīta avīze, с 2006 года Министерство внутренних дел Латвии использует для бухгалтерии программу Docs Vision, созданную в России.

Ею также пользуются российское правительство и ФСБ.

Издание отмечает, что за 14 лет Рига потратила на обслуживание программы около 500 тысяч евро. Последний договор с МВД на сумму 192 540 евро был заключен в мае прошлого года.

Как выяснили журналисты, правообладателями программы являются двое граждан России.

Теперь предполагается, что Docs Vision может попасть в чёрный список в Латвии, как когда-то антивирус Kaspersky, названный несколько лет назад угрозой для западных стран.

Издание отмечает, что разработчики могут оставить для себя лазейки и получить доступ к данным, обрабатываемым программой.

Журналисты не уточнили, стоит ли тогда отказаться от всех электронных программ, ведь любые разработчики могут оставить себе "лазейки".