Угроза дискриминации: российская делегация уйдёт из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Представители России уйдут из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если их полномочия ограничат. Об этом заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Так он прокомментировал инициативу об оспаривании прав российских парламентариев в ПАСЕ, выдвинутую литовским депутатом. Эту идею поддержали по меньшей мере 30 представителей ассамблеи, в связи с чем её комитет составит проект резолюции и вынесет его на голосование. В Госдуме уверены, что большинство поддержит Москву. По мнению экспертов, ограничение прав противоречит самой идее ПАСЕ как органа, который занимается вопросами демократии.

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае, если та ограничит её полномочия. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уйдём», — приводит его слова РИА Новости.

Так Толстой прокомментировал инициативу нескольких депутатов ПАСЕ оспорить полномочия российской делегации.

«От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации по веским основаниям», — сказал представитель Литвы Эмануэлис Зингерис.

В общей сложности это предложение поддержали не менее 30 парламентариев из пяти стран. Об этом говорится на сайте ПАСЕ. Согласно регламенту ассамблеи, этого достаточно, чтобы оспорить полномочия.

В течение суток комитет по мониторингу должен будет подготовить доклад и проект резолюции с ограничением прав российских делегатов. При этом представители РФ к голосованию допущены не будут.

Член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что большинство депутатов ПАСЕ примут сторону РФ.

«Подавляющее большинство делегатов хотят нас поддержать. В Страсбурге становится всё более интересно, а работа российской делегации всё более эффективна. Нам по-прежнему непросто, но мы будем работать», — цитирует его РИА Новости.

Заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ

РИА Новости

© Доминик Бутен

«Нужно надеяться на здравый смысл»

В том случае, если Россия будет вынуждена вновь уйти из ПАСЕ, она больше не вернётся к участию в заседаниях, предупредил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Если Россия снова уйдёт из ПАСЕ, больше она туда уже не вернётся. И тогда ПАСЕ, мягко говоря, прекратит своё существование в нынешнем виде. Потому что без России ПАСЕ как международная площадка становится совершенно неинтересной. Поэтому нужно надеяться на здравый смысл участников ассамблеи, что они не пойдут на поводу у литовцев, которые известны своей жёсткой русофобией», — сказал он в беседе с RT.

Россия вернулась к работе в ПАСЕ в июне 2019 года. Это стало возможным после изменения регламента организации: Москва требовала, чтобы право голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и её органах было неоспоримым.

В 2014 году российская делегация была лишена этих полномочий. Данное решение было принято в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Так как полномочия не были возвращены, с 2016 года Россия прекратила участвовать в заседаниях и сократила взносы в бюджет организации.

Однако некоторые страны резко раскритиковали возвращение российских парламентариев. Так, в начале октября Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия создали неформальный блок «Балтик плюс», задачей которого стало противодействие России в ПАСЕ.

«Задача — продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдовы», — написала глава украинской делегации Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

Таким образом, можно говорить, что в организации осуществляется попытка вернуться к состоянию до июня прошлого года, констатировал Джабаров.

«Они пытаются вернуть то, от чего ПАСЕ уходила, опять оспорить полномочия российской делегации. Они хотят опять лишить её права голоса и права принятия решений», — подчеркнул он.

По мнению профессора РУДН, политолога Юрия Почты, лишение российской делегации полномочий навредит и самой ПАСЕ.

«Роль России в международных отношениях заметно усиливается. Без России не решаются серьёзные международные проблемы. Россия — это сторона, занимающая достаточно сдержанную позицию, неагрессивная, не проводящая империалистическую политику. Место России очень важно, поэтому такие попытки политиков нелепы и безрассудны», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он убеждён, что эта инициатива «уничтожает саму идею существования и Совета Европы, и ПАСЕ как мест, где встречаются представители законодательных собраний европейских государств, которые занимаются проблемами демократии, защитой прав человека».