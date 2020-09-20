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Уговорила-таки: Меган Маркл ведёт принца Гарри на американское ток-шоу

20 сентября 2020, 15:10  •  65 • В мире
Меган Маркл и принц Гарри станут участниками популярного американского ток-шоу "Самые влиятельные люди мира". Как сообщают западные СМИ, Гарри согласился на съёмки под давлением супруги, которая его уговорила на новый проект.
Не так давно стало известно, что принц Гарри и его жена Меган Маркл наконец нашли себе занятие за океаном. Они заключили соглашение с онлайн-платформой Netflix, по которому хотят создавать телепередачи и документальные фильмы.
Но, как оказалось, этим планы Сассексов не ограничиваются: известный телечиновник Йен Орефис рассказал, что Гарри и Меган станут гостями программы "Самые влиятельные люди мира" - правда, не в качестве высокопоставленных особ, а как обычные члены общества. Это будет проявляться и в том, что во время эфира к ним будут обращаться без титулов - просто по имени.
Кроме того, в планах супругов - ещё целый ряд новых проектов, в том числе проект о принце Эндрю и документальный фильм о принцессе Диане.

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