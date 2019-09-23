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Уговаривать вернуться не будут: Пушков предостерег Украину от розовой мечты по выходу из ПАСЕ
23 сентября 2019, 22:24 • 99 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter бойкот ПАСЕ Украиной. Политик считает, что это не позиция, а поза, поскольку Незалежная рассчитывает, что ее станут уговаривать вернуться в ассамблею и даже введут санкции. Но, по словам Пушкова, этого не случится.
Пушков напомнил, что бойкот ПАСЕ Россией был позицией, поскольку Москва вернулась тогда, когда в Совете Европы отказались от санкций в ее адрес.
"Бойкот ПАСЕ Украиной - это поза. В надежде, что будут уговаривать вернуться. В Киеве вряд ли допускают, что своим бойкотом добьются новых санкций. Так что это поза, а не позиция", - считает сенатор.
В комментариях его поддержали, даже с некоторой долей иронии.
"Какая поза, уточните, пожалуйста, их много разных", - написала @Mircadel.
"Украина уже давно практикует только одну позу - коленно-локтевую", - отметил @avlgr.
"Тех, кто становится в позу, гонят в шею обычно пинками под зад", - замечает @capt_VG.
Ранее в понедельник украинская делегация обнародовала заявление, в котором официально отказалась участвовать в работе открывающейся на следующей неделе сессии из-за возвращения России.
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