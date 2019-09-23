Уговаривать вернуться не будут: Пушков предостерег Украину от розовой мечты по выходу из ПАСЕ

Пушков напомнил, что бойкот ПАСЕ Россией был позицией, поскольку Москва вернулась тогда, когда в Совете Европы отказались от санкций в ее адрес.

"Бойкот ПАСЕ Украиной - это поза. В надежде, что будут уговаривать вернуться. В Киеве вряд ли допускают, что своим бойкотом добьются новых санкций. Так что это поза, а не позиция", - считает сенатор.

В комментариях его поддержали, даже с некоторой долей иронии.

"Какая поза, уточните, пожалуйста, их много разных", - написала @Mircadel.

"Украина уже давно практикует только одну позу - коленно-локтевую", - отметил @avlgr.

"Тех, кто становится в позу, гонят в шею обычно пинками под зад", - замечает @capt_VG.

Ранее в понедельник украинская делегация обнародовала заявление, в котором официально отказалась участвовать в работе открывающейся на следующей неделе сессии из-за возвращения России.