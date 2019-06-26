Угощал «газировкой»: в Москве задержали предполагаемого серийного отравителя

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы. Ранее сообщалось, что злоумышленник «угощал» прохожих газировкой, в которую добавлял сильнодействующее вещество, а когда жертвы теряли сознание, забирал деньги и ценные вещи.

Мужчина, подозреваемый в нескольких эпизодах отравления и хищения имущества, задержан в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, 8 июня в полицию поступило сообщение, что на Хохловской площади «неизвестный пытается похитить имущество у находящихся в бессознательном состоянии граждан».

«Прибывшим нарядом полиции мужчина, на которого указали очевидцы, доставлен в отдел полиции. Им оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской Республики», — сообщила она.

Ирина Волк отметила, что пострадавшие были доставлены с места происшествия в медицинские организации. После выписки они обратились в отдел МВД России по Басманному району города Москвы, где сообщили, что на Хохловской площади к ним подошёл молодой человек и угостил их газированным напитком, выпив который они потеряли сознание. Придя в себя, заявители обнаружили пропажу денежных средств и телефонов.

По указанным обстоятельствам полицейские возбудили два уголовных дела по статье 158 УК РФ и вскоре задержали подозреваемого, который дал признательные показания.

Злоумышленнику были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

24 июня в полицию обратилась третья потерпевшая с заявлением об аналогичном происшествии, после чего мужчина вновь был задержан.

«В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ходе обыска по месту его проживания обнаружены и изъяты три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом, которые направлены на судебную химическую экспертизу. Проверяется версия о том, что мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества. Кроме того, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений», — пояснила Ирина Волк.

По данным ряда СМИ, подозреваемым оказался 26-летний Мурат Сабанов, приехавший в Москву из Кабардино-Балкарии. В комнате хостела, где полицейские задержали его, были обнаружены феназепам и несколько украденных сумок.

Пострадавших от рук отравителя людей могло быть гораздо больше. 24 июня издание The Village опубликовало материал, в котором говорится как минимум о 24 потерпевших, многие из которых впали в кому. 7 июня после встречи с отравителем в больницу попала фотокорреспондент издания Людмила Чижова. Она провела в коме три дня, а 24 июня её снова госпитализировали из-за осложнений после трахеотомии.

В день инцидента, 7 июня, Чижова находилась на Чистых прудах с друзьями, среди которых был сотрудник RT Ярослав Антипов. Он тоже попал в больницу после встречи с незнакомцем, предложившим молодым людям газировку.

Отравленная газировка

Как рассказал RT Антипов, он пришёл на Чистые пруды около десяти вечера. Там Ярослав встретил знакомых: Людмилу Чижову, Даниила Дюраша и ещё нескольких человек. Вся компания сидела на скамейке у пруда.

Затем Людмила с Даниилом пропали на 30—40 минут. Антипов нашёл друзей, когда пошёл в магазин. С ними сидел незнакомый ему молодой человек. Ярослав предложил Людмиле и Даниилу вернуться к остальной компании, но парень, представившийся Муратом, настоял, чтобы они ещё немного посидели с ним на траве.

«Я и сам теперь не очень понимаю почему, но мы решили ненадолго остаться, — признаётся Ярослав. — В какой-то момент Мурат как бы невзначай бросил: «О, а у меня есть фанта, не хотите попить?» Мы сделали по глотку. Прошло секунд 30, и следующее, что я увидел, — как Даниил падает в полный рост. Я испугался, перевернул его. И в этот момент на меня падает Людмила. Я пытался и её развернуть, но отключился сам».

Ярослав очнулся уже в больнице. Он и Дюраш провели в коме по шесть часов, Людмила очнулась только через три дня, всё это время она была подключена к аппарату вентиляции лёгких. Когда Ярослав пришёл в сознание, он ещё два дня лежал под капельницами, не мог нормально ходить и ничего не помнил.

«Страшно, что думала моя семья: меня искали по моргам, по больницам. А медики им сказали, что это я сам что-то принял. И только потом уже приехала полиция, и рассказали, что нас пытались обокрасть, что нашли мою сумку и вещи ребят», — рассказывает Антипов.

© Агентство городских новостей «Москва»

Первое задержание

Когда Антипов, Дюраш и Чижова потеряли сознание, Мурат сложил ценные вещи всех троих потерпевших в сумку Ярослава. Полицейские нашли её на месте происшествия и доставили в ОВД как вещественное доказательство. Из паспорта, который лежал в кармане брюк Ярослава, злоумышленник вытащил 500 рублей, проездной и две банковские карты — всё это, а также телефон Антипова и вещи Дюраша и Чижовой мужчина переложил в сумку.

Пока потерпевшие были без сознания, на Мурата обратили внимание случайные прохожие. Их насторожило, что тот обшаривал карманы лежащих на земле людей. Сам Мурат заявил, что хотел забрать у друзей ценные вещи, чтобы их не обокрали. Прохожих его объяснения не убедили: они вызвали скорую и полицию.

«Свидетели видели, как медики нас кидали, будто мешки с мусором, в машину скорой помощи. Сотрудники скорой сказали полиции, что мы якобы употребляли наркотики. Поэтому на место не приехала опергруппа, которая могла бы забрать бутылку, из которой нас поили фантой, хотя на этом настаивали вызвавшие полицейских прохожие», — рассказывает Ярослав.

По словам одного из свидетелей, после прибытия полицейских Мурат попытался сбежать, сказав, что потерявших сознание ребят ищут их друзья, которым якобы надо сообщить о случившемся. Его задержали, но вменяли поначалу только попытку кражи. О причинении вреда здоровью потерпевших на тот момент речи не шло. По словам Ярослава, следователи убеждали его и других пострадавших, что доказать причастность Мурата к отравлению будет невозможно.

Поверить незнакомцу

По имеющейся на данный момент информации, отравитель орудовал в центре Москвы, в местах, наиболее популярных среди столичной молодёжи: на Чистых прудах, в «Яме», парке «Горка» и рюмочной «Зинзивер». Ярослав Антипов считает, что злоумышленник легко втирался в доверие, поскольку в перечисленных локациях к компаниям часто примыкают незнакомцы.

«Я думаю, ему удалось опоить так много людей, потому что он выбирал для этого правильные места. На Чистых прудах, в частности, такое коммуникативное пространство. Там обычно бывает много компаний, и очень часто рядом с компанией появляются незнакомые люди. Поэтому преступник мог не вызывать ни у кого особых подозрений», — считает Антипов.

Других пострадавших, которые написали заявления об отравлениях и кражах, могут перевести в статус потерпевших по одному уголовному делу. По словам Ярослава, заявления других молодых людей, отравленных и ограбленных в центре Москвы, сейчас перенаправляют в ОВД «Басманный».