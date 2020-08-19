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"Угомонитесь": Ширвиндт раскритиковал противников протестов в Белоруссии

19 августа 2020, 14:00  •  60 • Политика
Михаил Ширвиндт. Фото: Lidia Mukhamadeeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-ведущий "Хочу знать" посоветовал "отползти в свой портал" тем, кто не разделяет его точку зрения
Телеведущий Михаил Ширвиндт опубликовал видеобращение к россиянам, которые не поддерживают протесты в Белоруссии. Артист сравнил президента страны Александра Лукашенко с генералом Франко, который в годы Второй мировой войны поддерживал Гитлера и правил Испанией после окончания военных действий долгие годы. Когда диктатора скинули, сказал он, страна вздохнула свободно.
Артист добавил, что во время своей поездки в Белоруссию снимал витрину, в то время как в глубинке царят "коррупция" и "нищета". Лукашенко, считает Ширвиндт, должен сидеть в тюрьме еще и за то, что в ходе протестов "избивали людей".
То, что Батька занимает руководящий пост на протяжении 26 лет, не нормально, уверен Ширвиндт. А противоположные заявления слышатся в основном от людей его возраста – как правило, такой народ уже не способен мыслить "гибким умом".
"Слушают пропаганду и несут эту помойку в массы", – считает телеведущий.
Молодое поколение, протестующее против Лукашенко, идет к светлому будущему.
"И это будущее за ними, а не за вами – угомонитесь!" - заявил Ширвиндт в своем видеообращении.
Ведущий призвал россиян "отползти" к "своему порталу", где они могут выражать "свою пропаганду". В конце обращения он ругнулся, послав недовольных происходящим в Республике в известное место.
Ранее экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что Александр Лукашенко не смог вовремя обратиться за поддержкой рабочих заводов белорусской промышленности.

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