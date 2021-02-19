Уголовного дела не будет: Минск назвал причины смерти "сакральной жертвы" протестов

В Белоруссии отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти первого погибшего в ходе протестных событий в августе прошлого года. Тогда оппозиционеры устроили массовую акцию поминовения "сакральной жертвы" Александра Тарайковского. Почтили память погибшего на улице Притыцкого в Минске прибыли и послы ЕС. Спустя полгода в СК республики объяснили, почему не будут заводить дела по этому поводу и что стало причиной смерти минчанина.

В Белоруссии заявили, что не будут возбуждать уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского. Как заявил глава Следственного комитета республики Иван Носкевич, на данный момент продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков в период поствыборной кампании.

Относительно кейса Тарайковского принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Глава республиканского СК объяснил, что мужчина, погибший на акции 10 августа, находился в алкогольном опьянении. Он отделился от толпы протестующих и шел на силовиков, не реагируя на их предупреждения.

В результате правоохранители применили нелетальное оружие. "В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия", - заявил Носкевич. Ранее белорусская сторона сообщала, будто Тарайковский погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

Впрочем, эта смерть мужчины позволила местным оппозиционерам разыграть карту "сакральной жертвы". В августе в Минске прошла массовая акция поминовения белоруса, на которой (по сценарию всех майданов) также присутствовали иностранные дипломаты.

Сейчас Запад вводит санкционные меры против ряда белорусов и республиканских властей. Как сообщает Nation News, американские власти ввели новые санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, в частности официальных лиц высокого ранга.

В перечне граждан числятся представители сектора юстиции и "верхушки" правоохранительных ведомств, а также те, кто якобы задерживал мирных митингующих и грубо с ними обходился.